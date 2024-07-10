В Германии извинились перед Кукурельей за свист немецких фанатов
Немецкие СМИ раскритиковали поведение своих фанатов во время полуфинального матча Евро-2024 между сборными Испании и Франции (2:1). Об этом сообщает AS.
Немецкие СМИ раскритиковали поведение своих фанатов во время полуфинального матча Евро-2024 между сборными Испании и Франции (2:1). Об этом сообщает AS.
Во время матча в Мюнхене каждое касание мяча Кукурельей сопровождалось свистом. Так немецкие болельщики выражали недовольство скандальным эпизодом в матче ¼ финала с Германией (2:1, д.в.), когда на 106-й минуте мяч после удара Джамала Мусиалы попал испанцу в руку. Главный арбитр матча Энтони Тэйлор решил не назначать пенальти. После матча более 35 тыс. немецких болельщиков подписали специальную петицию с требованием переиграть матч, однако в УЕФА никак на нее не отреагировали.
Ведущее немецкое футбольное издание Kicker назвала реакцию немецких фанатов «позорной, глупой и противоречащей идее честной игры», а газета Die Welt опубликовала открытое письмо на испанском языке.
«От имени многих немцев мы хотим извиниться за неспортивное поведение многих болельщиков в полуфинале в отношении Кукурельи. Это было неспортивно, это было несправедливо, а также это была довольно простая передача ответственности с игроков сборной Германии на испанца», — сказано в тексте письма.
Сборная Испании в пятый раз в своей истории и впервые с 2012 года вышла в финал чемпионата Европы. Испанцы являются трехкратными чемпионами Европы (1964, 2008, 2012) и в случае победы на турнире станут самой титулованной командой Старого Света, обойдя по числу побед Германию (1972, 1980, 1996).
В финале Евро-2024 сборная Испании сыграет с победителем матча Нидерланды — Англия. Встреча пройдет в Мюнхене в воскресенье, 14 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.