В Германии извинились перед Кукурельей за свист немецких фанатов

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Во время матча в Мюнхене каждое касание мяча Кукурельей сопровождалось свистом. Так немецкие болельщики выражали недовольство скандальным эпизодом в матче ¼ финала с Германией (2:1, д.в.), когда на 106-й минуте мяч после удара Джамала Мусиалы попал испанцу в руку. Главный арбитр матча Энтони Тэйлор решил не назначать пенальти. После матча более 35 тыс. немецких болельщиков подписали специальную петицию с требованием переиграть матч, однако в УЕФА никак на нее не отреагировали.

Ведущее немецкое футбольное издание Kicker назвала реакцию немецких фанатов «позорной, глупой и противоречащей идее честной игры», а газета Die Welt опубликовала открытое письмо на испанском языке.

«От имени многих немцев мы хотим извиниться за неспортивное поведение многих болельщиков в полуфинале в отношении Кукурельи. Это было неспортивно, это было несправедливо, а также это была довольно простая передача ответственности с игроков сборной Германии на испанца», — сказано в тексте письма.

Сборная Испании в пятый раз в своей истории и впервые с 2012 года вышла в финал чемпионата Европы. Испанцы являются трехкратными чемпионами Европы (1964, 2008, 2012) и в случае победы на турнире станут самой титулованной командой Старого Света, обойдя по числу побед Германию (1972, 1980, 1996).