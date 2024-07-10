Болельщики сборной Нидерландов заполонили Дортмунд: видео

Дортмунд расположен на западе Германии и находится недалеко от границы с Нидерландами (менее 100 км). Амстердам и Дортмунд разделяют всего 240 километров. Во многом этим объясняется тот факт, что город сегодня окрашен преимущественно в оранжевый цвет.

В шествии по улицам перед матчем по оценке нидерландского издания De Telegraaf приняли участие 100 тысяч человек. Отмечается, что это второй по массовости проход голландских болельщиков перед матчем большого турнира. Рекорд был установлен на Евро-2008 в швейцарском Базеле перед четвертьфиналом с Россией (1:3) — 120 тысяч человек.

Для сравнения, количество болельщиков сборной Англии в Дортмунде оценивается в 40 тыс. человек. Население Дортмунда не превышает 600 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что голландские фанаты за несколько часов до матча напали на бар, где отдыхали английские болельщики. По предварительным данным, пострадали пять болельщиков сборной Англии.

Сборные Нидерландов и Англии сегодня вечером разыграют между собой путевку в финал Евро-2024. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Нидерланды и Англия во второй раз в своей истории могут сыграть в финале чемпионата Европы. Голландцы стали чемпионами Евро-1988, обыграв сборную СССР (2:0), а англичане проиграли в финале Евро-2020, уступив итальянцам (1:1, 2:3 пен.).