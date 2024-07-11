Александр Мостовой: бесит, что Англию хают весь чемпионат Европы, — они в финале!

«Игра получилась равная. Сначала преимущество имела Англия, потом — Нидерланды. Гол Уоткинса — несчастный случай. Получилось превосходно, но дай ему 10 раз так пробить, 9 точно не забьёт.



Какие люди хают весь чемпионат Англию? Они в финале! Бесит это. Сыграть по 70 матчей за сезон, а потом на пределе возможностей провести Евро очень сложно.



Мне было всё равно, кто второй выйдет в финал. Главное, что Испания там. Думаю, будет очень интересно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.