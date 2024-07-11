Уоткинс — неожиданный герой Англии. Впервые на крупном турнире — и сразу подарил стране финал Евро!

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В среду, 10 июля, определились оба участника финала Евро-2024. После победы сборной Испании над Францией с тем же счетом 2:1 выиграла и Англия у Нидерландов. Голландцы рано открыли счет благодаря удару Хави Симонса, Харри Кейн еще до перерыва сравнял с пенальти, а победный гол на 90+1-й минуте смастерили вышедшие на замену игроки: Коул Палмер ассистировал Олли Уоткинсу. Англия во второй раз подряд пробилась в финал чемпионата Европы: три года назад она уступила Италии в серии 11-метровых, а теперь сразится с Испанией.

Этот успех означает очень многое и для всех болельщиков сборной, и для самого Уоткинса. Для 28-летнего нападающего «Астон Виллы» Евро-2024 — первый крупный турнир в карьере. Более того, до полуфинала он появлялся на поле лишь раз — на заключительные 20 минут матча второго тура группового этапа с Данией. Многих удивило, что Гарет Саутгейт на 81-й минуте игры с Нидерландами заменил капитана Кейна именно на Уоткинса (а одновременно с этим Фодена — на Палмера), но идея сработала. Поэтому стоит познакомиться с героем встречи поближе.

28 миллионов фунтов

В футбольном мире он известен под уменьшительно-ласкательным именем Олли, по паспорту — Оливер. Родился на юго-западе Великобритании, там же получал футбольное образование в школе малоизвестного клуба «Эксетер Сити». Вероятно, по этой причине Уоткинс поздно раскрылся: он из провинциального города, никогда не обучался в топ-академиях, как большинство нынешних футболистов сборной Англии, и вообще дебютировал в английской премьер-лиге только в сентябре 2020 года, когда ему было 24.

Но все же на национальном уровне об Уоткинсе заговорили чуть раньше: в сезоне-2019/20 Олли забил 25 голов за «Брентфорд» в чемпионшипе, после чего его и приметил нынешний клуб — «Астон Вилла». Той осенью бирмингемцы заплатили за нападающего 28 миллионов фунтов, установив клубный трансферный рекорд. А ведь это был ковидный 2020-й, когда многие экономили.

Интересно, что Уоткинс в академии, в молодежной команде и в первые годы карьеры был вингером или действовал в оттяжке. Только в «Брентфорде» тренер Дин Смит рискнул сделать из Олли центрфорварда, — и это сработало. Талант Уоткинса раскрылся и в лондонском клубе, а в бирмингемском он достиг небывалых высот. Олли поразил всю Англию уже в третьем матче за «Астон Виллу»: в тот день она сенсационно разгромила «Ливерпуль» со счетом 7:2, а новичок АПЛ оформил хет-трик.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241813&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Аквариум и прогноз в полуфинале Евро

В Бирмингеме Уоткинс первое время работал с тем самым Дином Смитом, который помог футболисту переосмыслить собственную роль. Олли рассказывал, что тренер пытался его и воспитывать. Например, однажды он подарил будущему финалисту Евро-2024 аквариум — хотел, чтобы Уоткинс брал на себя больше ответственности. Но он не справился. «Я нашел рыбку, положил ее в аквариум, а затем поискал в интернете, как часто ее нужно кормить. Все ответы были разными, и получилось так, что ее перекормил. Возвращаюсь с тренировки, — а рыбка плавает на поверхности…» — признавался Уоткинс.

На поле у форварда получалось куда лучше. В дебютном сезоне он забил 16 мячей за «Виллу», во втором — 11, в третьем — 16. Минувший сезон — самый успешный и по-настоящему прорывной для Уоткинса: 27 голов! В АПЛ Олли был одним из лучших и набрал 32 очка по системе «гол плюс пас», чуть-чуть уступив только тому самому Палмеру, который ассистировал ему в полуфинале.

Сразу после победы над Нидерландами Уоткинс признался, что обладает еще и талантом провидца: «Клянусь жизнью своих детей, я сегодня сказал Палмеру, что мы выйдем на замену и он мне отдаст голевую передачу. И это произошло!».

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет с Испанией. Матч за трофей состоится в воскресенье, 14 июля, в Берлине. Британская сборная может впервые в истории выиграть чемпионат Европы.