Уоткинс — неожиданный герой Англии. Впервые на крупном турнире — и сразу подарил стране финал Евро!

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналНе начался
тв
14.07ИспанияАнглия
Таблицы
Все таблицы
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Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
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Хорватия
32
4
Албания
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Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
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Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
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Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
08:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Уоткинс — неожиданный герой Англии. Впервые на крупном турнире — и сразу подарил стране финал Евро!

Новая звезда.

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30
фотографий
30
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30
фотографий

В среду, 10 июля, определились оба участника финала Евро-2024. После победы сборной Испании над Францией с тем же счетом 2:1 выиграла и Англия у Нидерландов. Голландцы рано открыли счет благодаря удару Хави Симонса, Харри Кейн еще до перерыва сравнял с пенальти, а победный гол на 90+1-й минуте смастерили вышедшие на замену игроки: Коул Палмер ассистировал Олли Уоткинсу. Англия во второй раз подряд пробилась в финал чемпионата Европы: три года назад она уступила Италии в серии 11-метровых, а теперь сразится с Испанией.

Этот успех означает очень многое и для всех болельщиков сборной, и для самого Уоткинса. Для 28-летнего нападающего «Астон Виллы» Евро-2024 — первый крупный турнир в карьере. Более того, до полуфинала он появлялся на поле лишь раз — на заключительные 20 минут матча второго тура группового этапа с Данией. Многих удивило, что Гарет Саутгейт на 81-й минуте игры с Нидерландами заменил капитана Кейна именно на Уоткинса (а одновременно с этим Фодена — на Палмера), но идея сработала. Поэтому стоит познакомиться с героем встречи поближе.

28 миллионов фунтов

В футбольном мире он известен под уменьшительно-ласкательным именем Олли, по паспорту — Оливер. Родился на юго-западе Великобритании, там же получал футбольное образование в школе малоизвестного клуба «Эксетер Сити». Вероятно, по этой причине Уоткинс поздно раскрылся: он из провинциального города, никогда не обучался в топ-академиях, как большинство нынешних футболистов сборной Англии, и вообще дебютировал в английской премьер-лиге только в сентябре 2020 года, когда ему было 24.

Но все же на национальном уровне об Уоткинсе заговорили чуть раньше: в сезоне-2019/20 Олли забил 25 голов за «Брентфорд» в чемпионшипе, после чего его и приметил нынешний клуб — «Астон Вилла». Той осенью бирмингемцы заплатили за нападающего 28 миллионов фунтов, установив клубный трансферный рекорд. А ведь это был ковидный 2020-й, когда многие экономили.

Интересно, что Уоткинс в академии, в молодежной команде и в первые годы карьеры был вингером или действовал в оттяжке. Только в «Брентфорде» тренер Дин Смит рискнул сделать из Олли центрфорварда, — и это сработало. Талант Уоткинса раскрылся и в лондонском клубе, а в бирмингемском он достиг небывалых высот. Олли поразил всю Англию уже в третьем матче за «Астон Виллу»: в тот день она сенсационно разгромила «Ливерпуль» со счетом 7:2, а новичок АПЛ оформил хет-трик.

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Аквариум и прогноз в полуфинале Евро

В Бирмингеме Уоткинс первое время работал с тем самым Дином Смитом, который помог футболисту переосмыслить собственную роль. Олли рассказывал, что тренер пытался его и воспитывать. Например, однажды он подарил будущему финалисту Евро-2024 аквариум — хотел, чтобы Уоткинс брал на себя больше ответственности. Но он не справился. «Я нашел рыбку, положил ее в аквариум, а затем поискал в интернете, как часто ее нужно кормить. Все ответы были разными, и получилось так, что ее перекормил. Возвращаюсь с тренировки, — а рыбка плавает на поверхности…» — признавался Уоткинс.

На поле у форварда получалось куда лучше. В дебютном сезоне он забил 16 мячей за «Виллу», во втором — 11, в третьем — 16. Минувший сезон — самый успешный и по-настоящему прорывной для Уоткинса: 27 голов! В АПЛ Олли был одним из лучших и набрал 32 очка по системе «гол плюс пас», чуть-чуть уступив только тому самому Палмеру, который ассистировал ему в полуфинале.

Сразу после победы над Нидерландами Уоткинс признался, что обладает еще и талантом провидца: «Клянусь жизнью своих детей, я сегодня сказал Палмеру, что мы выйдем на замену и он мне отдаст голевую передачу. И это произошло!».

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет с Испанией. Матч за трофей состоится в воскресенье, 14 июля, в Берлине. Британская сборная может впервые в истории выиграть чемпионат Европы.

Гоша Чернов

Нидерланды
1:2
Первый тайм: 1:1
Англия
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