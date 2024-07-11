«Я горжусь этой командой». Куман прокомментировал поражение Нидерландов от Англии

«Я уверен в будущем. Эта команда может добиться большего, и у нас есть еще игроки, которые придут. Мы хорошо поработали вместе, наладили связь и были близки к финалу. Я горжусь этой командой.



У меня было такое чувство в последние 20 или 25 минут, что мы были свежее, но они забили отличный гол, и это футбол. Возможно, мы заслужили дополнительное время, но это так. Мы можем гордиться нашими игроками и национальной сборной, потому что мы провели отличный турнир», — цитирует Кумана УЕФА.