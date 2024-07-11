У Саутгейта элитное достижение на ЧЕ. Такое удавалось лишь двоим в истории

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналНе начался
тв
14.07ИспанияАнглия
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
08:36 (мск), источник: Чемпионат.com

У Саутгейта элитное достижение на ЧЕ. Такое удавалось лишь двоим в истории

Гарет отвечает на критику результатом, дойдя до финала во второй раз подряд.

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Нидерланды — Англия — 1:2, Евро-2024, видео: Гарет Саутгейт повторил достижение двух тренеров на Евро, статистика | Источник: Getty Images

Гарет Саутгейт вывел сборную Англии в финал на втором чемпионате Европы подряд. Англичане в полуфинале одержали волевую победу над Нидерландами (2:1) и теперь сыграют в решающем матче за золото с Испанией. Три года назад Саутгейт довёл национальную команду до домашнего финала на Евро-2020, а теперь повторил потрясающее достижение двух немецких тренеров.

Уместно напомнить, что Евро-2020 был перенесён на год из-за пандемии коронавируса, поэтому тот турнир прошёл только в июне-июле 2021-го. На групповом этапе команда Саутгейта заняла первое место в квартете с Хорватией, Чехией и Шотландией, а в плей-офф выбила Германию, Украину и Данию. Однако в финале на «Уэмбли» англичане потерпели поражение от сборной Италии в серии пенальти.

На Евро-2024 Саутгейт ещё раз долетел с Англией до финала. До этого только два тренера за всю историю сыграли в двух финалах чемпионатов Европы. Интересно, что оба были немцами.

Первым в двух финалах европейских первенств поучаствовал Хельмут Шён. На Евро-1972 в Бельгии немецкая сборная под его руководством выиграла золотые медали. В финальной стадии тогда играли только четыре команды, а состояла она из четырёх матчей — двух полуфиналов, игры за третье место и финала. Команда Шёна в полуфинале победила хозяев-бельгийцев со счётом 2:1, а в решающей встрече переиграла сборную СССР — 3:0. В обеих играх дубль оформлял Герд Мюллер.

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На Евро-1976 в Югославии немцы во главе с Шёном не сумели защитить титул. Турнир проводился по той же схеме. В полуфинале сборная Германии снова обыграла хозяев — 4:2. А вот в финале уступила в серии 11-метровых Чехословакии. Решающим стал пенальти Паненки.

В 1990-е достижение Шёна повторил Берти Фогтс. На Евро-1992 в Швеции сборная Германии под его руководством вышла из группы с Голландией, Шотландией и СНГ. В полуфинале немцам и тут попались хозяева: шведы были обыграны со счётом 3:2. Но в финале команда Фогтса проиграла Дании — 0:2, которая вообще не должна была ехать на тот чемпионат Европы и в последний момент заменила дисквалифицированную Югославию.

На Евро-1996 в Англии Фогтс доделал то, что не сумел четырьмя годами ранее. Сборная Германии стала первой в группе с Чехией, Италией и Россией, а в четвертьфинале победила Хорватию. Затем в полуфинале попала, конечно же, на хозяев. Англичан прошли в серии пенальти, в которой решающий промах допустил… Гарет Саутгейт. А в финале с Чехией (2:1) всё решил «золотой» гол Оливер Бирхоффа на 95-й минуте.

Сейчас на Евро играет больше команд, поэтому достижение Гарета выглядит в чём-то даже круче. Но чтобы по-настоящему сравняться с Шёном и Фогтсом, Саутгейту нужно взять золото Евро.

Анатолий Романов

Нидерланды
1:2
Первый тайм: 1:1
Англия
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История чемпионатов
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
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Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
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Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
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