У Саутгейта элитное достижение на ЧЕ. Такое удавалось лишь двоим в истории

Нидерланды — Англия — 1:2, Евро-2024, видео: Гарет Саутгейт повторил достижение двух тренеров на Евро, статистика | Источник: Getty Images

Гарет Саутгейт вывел сборную Англии в финал на втором чемпионате Европы подряд. Англичане в полуфинале одержали волевую победу над Нидерландами (2:1) и теперь сыграют в решающем матче за золото с Испанией. Три года назад Саутгейт довёл национальную команду до домашнего финала на Евро-2020, а теперь повторил потрясающее достижение двух немецких тренеров.

Уместно напомнить, что Евро-2020 был перенесён на год из-за пандемии коронавируса, поэтому тот турнир прошёл только в июне-июле 2021-го. На групповом этапе команда Саутгейта заняла первое место в квартете с Хорватией, Чехией и Шотландией, а в плей-офф выбила Германию, Украину и Данию. Однако в финале на «Уэмбли» англичане потерпели поражение от сборной Италии в серии пенальти.

На Евро-2024 Саутгейт ещё раз долетел с Англией до финала. До этого только два тренера за всю историю сыграли в двух финалах чемпионатов Европы. Интересно, что оба были немцами.

Первым в двух финалах европейских первенств поучаствовал Хельмут Шён. На Евро-1972 в Бельгии немецкая сборная под его руководством выиграла золотые медали. В финальной стадии тогда играли только четыре команды, а состояла она из четырёх матчей — двух полуфиналов, игры за третье место и финала. Команда Шёна в полуфинале победила хозяев-бельгийцев со счётом 2:1, а в решающей встрече переиграла сборную СССР — 3:0. В обеих играх дубль оформлял Герд Мюллер.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241813&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На Евро-1976 в Югославии немцы во главе с Шёном не сумели защитить титул. Турнир проводился по той же схеме. В полуфинале сборная Германии снова обыграла хозяев — 4:2. А вот в финале уступила в серии 11-метровых Чехословакии. Решающим стал пенальти Паненки.

В 1990-е достижение Шёна повторил Берти Фогтс. На Евро-1992 в Швеции сборная Германии под его руководством вышла из группы с Голландией, Шотландией и СНГ. В полуфинале немцам и тут попались хозяева: шведы были обыграны со счётом 3:2. Но в финале команда Фогтса проиграла Дании — 0:2, которая вообще не должна была ехать на тот чемпионат Европы и в последний момент заменила дисквалифицированную Югославию.

На Евро-1996 в Англии Фогтс доделал то, что не сумел четырьмя годами ранее. Сборная Германии стала первой в группе с Чехией, Италией и Россией, а в четвертьфинале победила Хорватию. Затем в полуфинале попала, конечно же, на хозяев. Англичан прошли в серии пенальти, в которой решающий промах допустил… Гарет Саутгейт. А в финале с Чехией (2:1) всё решил «золотой» гол Оливер Бирхоффа на 95-й минуте.

Сейчас на Евро играет больше команд, поэтому достижение Гарета выглядит в чём-то даже круче. Но чтобы по-настоящему сравняться с Шёном и Фогтсом, Саутгейту нужно взять золото Евро.