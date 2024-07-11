Англия в финале Евро-2024 — это вообще законно?

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Как же подмывает написать, что в финале Евро-2024 сыграет футбол против антифутбола. Но это было бы некорректно. Всё-таки в полуфинале Англия смотрелась неплохо. По её меркам — даже отлично. Классная реакция на пропущенный гол. Гол Кейна, штанга Фодена, вынос Думфриса с ленточки… По ожидаемым голам Нидерланды уступили примерно в два раза.

Для тех, кто возмущён пенальти в пользу Англии, есть интересная новость. Если нападающий пробил мимо — это не значит, что в него можно влетать шипами. Тем более ногой, которая находится в метре от земли. У таких фолов есть отдельное название — накладка. Стандартное нарушение правил на жёлтую карточку (наш судейский эксперт Федотов подтверждает). Этот момент точно не тянет на скандал. Куда более неприятные ощущение были три года назад в полуфинале Евро-2020, когда англичане заработали пенальти благодаря симуляции Стерлинга.

Во втором тайме Англия откатилась к своему оборонительному футболу и вяло шла в прессинг. Как только высовывалась — Нидерланды использовали дыры в центре поля и проводили опасные атаки. Хотя нельзя сказать, что в этой вязкой игре команда Кумана выглядела лучше. Гол Саки на 79-й минуте отменили из-за крохотного офсайда у Уолкера. В каком-то смысле Нидерландам повезло.

Ну, а дальше — замены. Обычно Кейну дают доиграть второй тайм, но тут вместо него вышел Уоткинс и положил победный на 90+1-й минуте. Вау! Саутгейт реально близок к тому, чтобы стать сэром Гаретом. Если брать именно результаты, то они очень даже крутые: полуфинал ЧМ-2018, финал Евро-2020, ¼ финала ЧМ-2022 (где при счёте 1:0 в пользу Франции Кейн не забил пенальти), минимум финал Евро-2024. И если Англия всё-таки возьмёт трофей, то именно это останется в истории, а не оборонительный футбол.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241813&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Другое дело, что команда Саутгейта впервые на этом турнире не будет фаворитом. Даже страшновато подумать, что сделает Ямаль на своём фланге с Триппьером или Шоу. Кажется, для многих это противостояние всё равно будет восприниматься как футбол против антифутбола. В какой-то степени так и есть. С такой игрой выходить в финал Евро — тут напрашивается вечный вопрос, насколько это вообще законно? Где-то одобрительно кивает сборная Греции. Разница в том, что теперь игра от обороны для англичан уже не будет моветоном. Вполне логичная стратегия. Всё-таки играть предстоит с Испанией, а не со Словенией или Словакией.

И ещё один нюанс — «Золотой мяч». Бразилия на Копе-2024 вылетела в плей-офф от первого же соперника, а Винисиус даже не смог принять участия в матче, потому что нахватал жёлтых. Это даёт шанс… нет, не Месси, а, само собой, Беллингему, который, как и бразилец, выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу. Англичанин уже совершил одно чудо в плей-офф, пробив через себя в падении на 90+5-й минуте. Если он ещё и финал затащит, то должен будет обойти Винисиуса в борьбе за «Золотой мяч». Правда, это лишь по логике, а она не всегда выходит на первый план.