«Дерьмовая команда»: нидерландский экс-футболист — о сборной Англии

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
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24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
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25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
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25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналНе начался
тв
14.07ИспанияАнглия
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3
Грузия
34
4
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08:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Дерьмовая команда»: нидерландский экс-футболист — о сборной Англии

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Вице-чемпион мира в составе сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт раскритиковал игру команды Англии в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу в Германии.

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«Дерьмовая команда»: нидерландский экс-футболист — о сборной Англии | Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в среду в Дортмунде, завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан. Решающий мяч в компенсированное время забил Олли Уоткинс.

«Я просто на взводе из-за этих английских ребят. Что это за дерьмовая команда. Медленная, едва двигающаяся с места. У них вообще не горели глаза. Мы тоже мало что сделали, но, к счастью, у нас хотя бы появлялись моменты. Возможно, меня переполняют эмоции, но мы могли добиться большего», — приводит слова ван дер Варта Voetbalprimeur.

«Мне кажется, в такое действительно трудно поверить. Ты смотришь второй тайм, полуфинал, и там играет настолько паршивая команда. На поле вышли топовые футболисты, они хорошо играли первые полчаса — так надо было продолжать в том же духе. В какой-то момент я начал понимать, что сборная Нидерландов становится все лучше и лучше. У нас было два-три шанса, нужно было только сыграть чуть лучше. И такое на последних секундах», — подытожил 41-летний нидерландец.

Ван де Варт выступал за сборную Нидерландов с 2001 по 2013 год, провел 109 матчей, забил 25 мячей, стал вице-чемпионом мира в 2010 году и дошел до полуфинала Евро-2004.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет 14 июля с командой Испании.

Нидерланды
1:2
Первый тайм: 1:1
Англия
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