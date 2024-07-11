«Дерьмовая команда»: нидерландский экс-футболист — о сборной Англии | Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в среду в Дортмунде, завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан. Решающий мяч в компенсированное время забил Олли Уоткинс.

«Я просто на взводе из-за этих английских ребят. Что это за дерьмовая команда. Медленная, едва двигающаяся с места. У них вообще не горели глаза. Мы тоже мало что сделали, но, к счастью, у нас хотя бы появлялись моменты. Возможно, меня переполняют эмоции, но мы могли добиться большего», — приводит слова ван дер Варта Voetbalprimeur.

«Мне кажется, в такое действительно трудно поверить. Ты смотришь второй тайм, полуфинал, и там играет настолько паршивая команда. На поле вышли топовые футболисты, они хорошо играли первые полчаса — так надо было продолжать в том же духе. В какой-то момент я начал понимать, что сборная Нидерландов становится все лучше и лучше. У нас было два-три шанса, нужно было только сыграть чуть лучше. И такое на последних секундах», — подытожил 41-летний нидерландец.

Ван де Варт выступал за сборную Нидерландов с 2001 по 2013 год, провел 109 матчей, забил 25 мячей, стал вице-чемпионом мира в 2010 году и дошел до полуфинала Евро-2004.