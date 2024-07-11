«Такие решения VAR разрушают футбол»: тренер Нидерландов — о голе Кейна

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Встреча, прошедшая в среду в Дортмунде, завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан. «Оранжевые» вели в счете благодаря голу Хави Симонса на 7-й минуте, но спустя 11 минут Гарри Кейн сравнял счет с пенальти, назначенного за нарушение Дензела Дюмфриса после просмотра видеоповтора.

«Я считаю, что там не было пенальти. Это еще одно решение VAR. Что может сделать защитник? Дензел пытался заблокировать мяч, Кейн нанес удар, а потом попал бутсой в Дензела. Такие решения VAR действительно разрушают футбол», — приводит слова Кумана De Telegraaf.

Решающий мяч забил Олли Уоткинс в компенсированное ко второму тайму время. «В первом тайме нам было тяжело совладать с Филом Фоденом, Джудом Беллингемом и Букайо Сака. После выхода Джоуи Вирмана и Ваута Вегхорста мы стали больше контролировать мяч. В последние 20 минут мы были лучшей командой на поле, но затем неожиданно Олли Уоткинс забил такой красивый гол. Это был нокаут», — считает Куман.

«Я не могу винить своих игроков. Они бились как львы. Мы шли к этому с 27 мая, когда собрались вместе. Это был отличный турнир. Возможно, мы выжали максимум из этой команды, к сожалению, многие ребята не смогли сыграть из-за травм. Я гляжу в будущее с оптимизмом. Травмированные футболисты возвращаются, и я видел, как прогрессировали парни на этом турнире», — подвел итоги тренер «оранжевых».