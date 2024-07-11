Уоткинс предсказал, что забьет победный гол Нидерландам

«Забивать голы за сборную Англии — это потрясающе, но я не думал, что смогу сделать это на подобном турнире. Я даже об этом не мечтал. Когда находился на скамейке запасных, сказал Дину Хендерсону, что сегодня могу что-то изменить, главное — верить в это. Я воспользовался своим шансом, забил, а мы вышли в финал. Осталась последняя игра.



Я сказал Палмеру, что мы оба выйдем на поле и он мог бы мне отдать пас, так и произошло. Такая возможность выпадает не очень часто, мне пришлось пожадничать и нанести удар. Последнее время я был не очень доволен. Мне не нравится сидеть в запасе, у меня был лучший сезон в карьере. Несколько друзей говорили мне набраться терпения, и немало людей меня поддерживали, говорили, что я сегодня забью. Надеюсь, они сделают то же самое в финале», — приводит слова Уоткинса Би-би-си.