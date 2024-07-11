Группа The Killers показала игру Англии на Евро во время концерта

Популярная музыкальная группа The Killers показала игру англичан во время концерта в Лондоне на большом экране. После финального свистка музыканты начали играть свой хит Mr. Brightside.

Сборная Англии обыграла Нидерланды и вышла в финал чемпионата Европы, где сыграет с Испанией.

В составе победителей отличились Харри Кейн и Олли Уоткинс. 28-летний нападающий вышел на поле на 81-й минуте, заменив Кейна, и на исходе основного времени матча стал автором победного мяча. Олли был признан лучшим игроком матча. Он стал вторым футболистом в истории плей-офф Евро, кому удалось забить победный мяч на 90-й минуте. До него единственным таким игроком был защитник сборной Германии Филлип Лам, который забил победный мяч в ворота Турции (3:2) в полуфинале Евро-2008.

Капитан сборной Англии Харри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории плей-офф чемпионатов Европы. Для 30-летнего нападающего забитый мяч стал шестым. Кейн побил рекорд нападающего сборной Франции Антуана Гризманна, в активе которого было пять голов.

Команда Гарета Саутгейта во второй раз в своей истории вышла в финал чемпионата Европы. На Евро-2020 англичане в решающем матче уступили итальянцам (1:1, 2:3 пен.).

Финал чемпионата Европы пройдет в воскресенье, 14 июля. Команды сыграют в Берлине на «Олимпиаштадион».