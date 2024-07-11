Овечкин о России на Евро-2024: «Попылили бы там, сделали бы пару сюрпризиков, но, к сожалению…» | Источник: Sports.Ru

— Нет такого желания, чтобы сборная России вернулась? Мне кажется, мы бы не затерялись на этом Евро.

— Конечно, хочется. Мы бы не то что не затерялись, мы попылили бы там, сделали бы пару сюрпризиков, но, к сожалению… — сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

Овечкин о Евро-2024: «Хороший футбол, но не зрелищный. Нравится, когда много голов, а тут 1:0, 1:1».