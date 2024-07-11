Беллингем может пропустить два месяца из-за травмы после Евро-2024 — Relevo

По информации источника, 21-летний футболист всё ещё испытывает дискомфорт после вывиха, который он получил в ноябре минувшего года. В «Реале» рассматривают вариант с оперативным вмешательством, хотя «сливочные» предпочли бы воспользоваться консервативным лечением. В случае необходимости проведения операции английский полузащитник пропустит не менее двух месяцев.