Ван Дейк не исключает ухода из сборной Нидерландов и «Ливерпуля»
33-летний капитан сборной Нидерландов по футболу заявил, что это лето станет для него временем размышлений.
33-летний капитан сборной Нидерландов по футболу заявил, что это лето станет для него временем размышлений.
10 июля сборная Нидерландов в драматичном полуфинальном матче Евро-2024 проиграла англичанам (1:2), пропустив решающий мяч в компенсированное ко второму тайму время.
Как сообщает агентство Reuters, Вирджил ван Дейк признался, что проведет остаток лета, размышляя о своем будущем как в клубе, так и в сборной.
«Летом я тщательно подумаю о том, чего хочу на клубном уровне и в составе национальной команды. Сначала необходимо прийти в себя после поражения. После сезона, полного событий, необходимо разобраться с мыслями и эмоциями», — заявил Ван Дейк.
«Во второй половине матча с Англией у меня было чувство, что результат будет в нашу пользу. Но Олли Уоткинсу дали слишком много пространства, и он хорошо этим воспользовался. Очень обидно, что мы пропустили этот гол так поздно. Ты вкладываешь в матч все силы, и если гол забивается вот так на последней минуте, это просто отстой», — добавил центральный защитник сборной Нидерландов.
В активе Ван Дейка 74 матча за сборную Нидерландов, в которых он забил 9 мячей. За «Ливерпуль» защитник играет с 2018 года. В составе команды становился победителем Лиги чемпионов, Английской Премьер-лиги и обладателем Кубка страны. По окончании сезона команду покинул главный тренер Юрген Клопп.