Ван Дейк не исключает ухода из сборной Нидерландов и «Ливерпуля»

10 июля сборная Нидерландов в драматичном полуфинальном матче Евро-2024 проиграла англичанам (1:2), пропустив решающий мяч в компенсированное ко второму тайму время.

Как сообщает агентство Reuters, Вирджил ван Дейк признался, что проведет остаток лета, размышляя о своем будущем как в клубе, так и в сборной.

«Летом я тщательно подумаю о том, чего хочу на клубном уровне и в составе национальной команды. Сначала необходимо прийти в себя после поражения. После сезона, полного событий, необходимо разобраться с мыслями и эмоциями», — заявил Ван Дейк.

«Во второй половине матча с Англией у меня было чувство, что результат будет в нашу пользу. Но Олли Уоткинсу дали слишком много пространства, и он хорошо этим воспользовался. Очень обидно, что мы пропустили этот гол так поздно. Ты вкладываешь в матч все силы, и если гол забивается вот так на последней минуте, это просто отстой», — добавил центральный защитник сборной Нидерландов.