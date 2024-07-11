Фанаты нашли на Евро-2024 полицейского, похожего на Саутгейта

Английские фанаты перед матчем национальной команды со сборной Нидерландов в рамках полуфинала Евро-2024 нашли полицейского, похожего на главного тренера Гарета Саутгейта.

На видео фанаты поют песни вокруг сотрудника полиции, намекая ему, что он является главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом.

Сборная Англии в самом конце матча вырвала победу — отличился нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс. Таким образом, на втором чемпионате Европы подряд Гарет Саутгейт вывел английскую команду в финал. На Евро-2020 англичане в серии пенальти уступили сборной Италии.