Фанаты нашли на Евро-2024 полицейского, похожего на Саутгейта
В Интернете получил распространение видеоролик, на котором болельщики из Англии окружили немецкого сотрудника правоохранительных органов.
В Интернете получил распространение видеоролик, на котором болельщики из Англии окружили немецкого сотрудника правоохранительных органов.
Английские фанаты перед матчем национальной команды со сборной Нидерландов в рамках полуфинала Евро-2024 нашли полицейского, похожего на главного тренера Гарета Саутгейта.
На видео фанаты поют песни вокруг сотрудника полиции, намекая ему, что он является главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом.
Сборная Англии в самом конце матча вырвала победу — отличился нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс. Таким образом, на втором чемпионате Европы подряд Гарет Саутгейт вывел английскую команду в финал. На Евро-2020 англичане в серии пенальти уступили сборной Италии.
До этого только два тренера за всю историю сыграли в двух финалах чемпионатов Европы. Хельмут Шен выводил сборную Германии в финал континентального первенства в 1972 и 1976 годах, а Берти Фогтс — в 1992 и 1996 годах.