Нойер рассматривает возможность остаться в сборной Германии до 2026 года | Источник:

Отмечается, что в данный момент немец раздумывает о продолжении карьеры, но с большой долей вероятности он примет решение в пользу национальной команды.

Возможное решение связано с желанием Нойера провести еще один крупный турнир с немецкой командой — чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.