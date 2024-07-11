Нойер рассматривает возможность остаться в сборной Германии до 2026 года
Вратарь Мануэль Нойер может остаться играть за сборную Германии до 2026 года, сообщает Kicker.
Вратарь Мануэль Нойер может остаться играть за сборную Германии до 2026 года, сообщает Kicker.
Отмечается, что в данный момент немец раздумывает о продолжении карьеры, но с большой долей вероятности он примет решение в пользу национальной команды.
Возможное решение связано с желанием Нойера провести еще один крупный турнир с немецкой командой — чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.