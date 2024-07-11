«Скорее всего, УЕФА держал в уме четырёх судей». Почему на финал Евро назначили француза?

Испания — Англия, финал Евро-2024: кто будет судить матч, почему выбрали Франсуа Летексье, разбор эксперта, ошибки | Источник: Getty Images

До финала чемпионата Европы — всего три дня. После полуфинала оставалась, по сути, одна интрига: кто будет судить матч. И вот УЕФА объявил имя избранного арбитра: им стал француз Франсуа Летексье. На первый взгляд, неочевидное решение. Ведь Летексье уступает многим коллегам в раскрученности. Но стоит ли действительно удивляться выбору УЕФА? На этот и другие вопросы ответил наш эксперт по судейству, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов.

Что за судья Летексье и как он работает на Евро?

Летексье — молодой арбитр, ему всего 35 лет. Девять лет назад он стартовал во французской Лиге 2, а уже в 2016-м попал в элиту. Ещё годом позднее Франсуа заработал статус арбитра ФИФА. Довольно стремительное развитие карьеры.

Если не следите за чемпионатом Франции, то могли видеть Летексье в Лиге чемпионов. Там он в минувшем сезоне отсудил шесть матчей, в том числе первую встречу «Реала» и «Манчестер Сити» в четвертьфинале. А в финале Франсуа очутился как резервный арбитр.

На Евро француз тоже довольно активно светился. Три игры (плюс роль резервного на матче открытия), 10 жёлтых карточек, ни одного удаления. Больших скандалов Летексье удалось избежать: разве что были вопросы по голу Испании в матче ⅛ финала с Грузией (4:1), но и там ситуация быстро прояснилась.

Футбол Евро 2024 Финал, 14.07.2024, 22:00 Испания - Англия -

Почему именно Летексье? И кто мог судить финал Евро вместо него?

— Для 35 лет это хорошее достижение, — отмечает Игорь Федотов. — Видимо, в Летексье есть что-то такое, что нравится Розетти. Потому что остальные его любимчики, работавшие на Евро, быстро уехали домой. Значит, они не выполняли определённые требования. У Летексье четыре матча на Евро, три полноценных. Дали отдохнуть после ⅛ финала. При выборе судьи важно отслеживать его работу и ошибки, хотя в Европе их особо не считают, если только не происходит что-то вопиющее.

Больше особо и некого было назначать. Англичан — точно нет, потому что их сборная вышла в финал. Скорее всего, в УЕФА держали в уме четырёх арбитров. Многие почему-то думали про Марциняка, но он вообще не понравился на Евро — и, думаю, не только мне. Это вообще другой арбитр, ему будто ничего не надо. По мне, он не выполнял требований Розетти. Винчич понравился на Евро, но он судил полуфинал, поэтому тоже не мог получить финал. Орсато отдали ⅛ финала, но ему уже не надо — он возрастной, слишком большая нагрузка. По движению это не судья финала. В итоге остался только Летексье. В УЕФА подумали, посидели и выбрали.

Стоит ли опасаться за судейство в финале Евро?

— Опасений перед финалом нет, — считает Игорь Федотов. — Игроки на этом Евро лояльно относятся к судейству. Даже когда случается ошибка, они молчат. Футбольное воспитание в Европе повысилось. Уверен, что Летексье лишний раз не полезет, если только не будет 200-процентный пенальти или красная карточка. Судьи многое видят, но серьёзные моменты отдаются на VAR. Будет аккуратная тактика — «не навреди себе». Но она имеет право на существование. У VAR уже около 25 вмешательств — это значит, что требование Розетти по их минимуму не выполняется. Главные арбитры просто перекладывают ответственность с себя на других. Это оставляет двоякое ощущение: с одной стороны, больших провалов нет, с другой — Розетти просил о другом.

Во Франции жёсткий футбол, планка единоборств будет выше. Жёлтые налево и направо Летексье не раздаёт. Возможно, на выбор повлияла разница команд — техничная Испания и прямолинейная Англия, которая может компенсировать недостаток техники фолами.

В финал вышли играющие команды. Это видно по полуфиналам, которые для арбитров были не особо сложными. Даже вчера, когда судья пропустил фол на 11-метровый удар, англичане его не поддушивали. Спокойно посмотрели повтор, назначили. У судей на Евро не всё получается, но для Летексье это хороший шанс зацепиться за элиту, чтобы к чемпионату мира подойти полноценным арбитром, крепко стоящим на ногах.