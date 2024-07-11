Кирьяков: складывается впечатление, что футбольный бог сейчас на стороне Англии | Источник: Чемпионат.com

"Матч Англия — Нидерланды показывает, что с такой удачей у англичан можно рассчитывать на титул. Но не знаю, насколько долго удача будет сопутствовать сборной Англии. Если это всё продолжится, то у них есть шансы в финале Евро. Они будут также сушить и переводить игру в незрелищный и тягомотный футбол, не давая испанцам себя проявлять.

В матче с Нидерландами поставили спорный пенальти и также забили поздний гол. Поэтому складывается впечатление, что футбольный бог сейчас на стороне англичан и делает всё, чтобы они завоевали титул. Я не удивлюсь, если в финале им также будет везти, а также будут судейские решения в их пользу, благодаря которым они могут стать чемпионами Европы.

Однако, однозначно, явными фаворитами в этом финале являются испанцы. Команда с футбольной точки зрения не имеет слабых мест, и все футболисты технические оснащены. Игроки не боятся делать короткие передачи в зоны с большим скоплением футболистов соперников. Если Испания возьмёт мяч под контроль и будет бегать, изматывая англичан, то Англия быстро устанет и можно будет забивать голы«, — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.