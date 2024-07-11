Аршавин прокомментировал выход Англии в финал Евро-2024

«Первый тайм сборной Англии выглядел совсем по‑другому, нежели на этом турнире в целом. Были и атаки, и комбинации. Во втором тайме Саутгейт как будто сказал футболистам, что нужно быть более аккуратными. То, что голландцы дошли до полуфинала, — большой успех для этой команды, на них никто не ставил. Сетка по их пути также была не самая серьезная. В целом, они, наткнувшись на первого серьезного соперника, и вылетели», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».