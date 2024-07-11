Почему на Евро нет матча за третье место: история вопроса и кто получает бронзовые медали | Источник: Спорт-Экспресс

Матчи за третье место на Евро: кто выигрывал бронзу

С дебютного розыгрыша Кубка Европы в 1960 году до 1980-го на чемпионате Европы по футболу игрался матч за третье место.

Финальная стадия в первых пяти турнирах (1960, 1964, 1968, 1972, 1976) проводилась в формате двух полуфиналов, финала и игры за бронзу. В одном из таких «утешительных финалов» принимала участие сборная СССР, одна из самых успешных команд первых розыгрышей будущего Евро (чемпион-1960, вице-чемпион-1964 и −1972). В 1968 году советская команда в споре за бронзовые награды уступила Англии.

В 1980-м из двух групп по четыре команды в финал вышли лучшие сборные, а в матче за 3-е место встретились команды со вторых мест квартетов. Так бронзу разыграли Чехословакия и Италия, которым потребовалась серия пенальти.

1960: Чехословакия — Франция — 2:0

1964: Венгрия — Дания — 3:1 д.в.

1968: Англия — СССР — 2:0

1972: Бельгия — Венгрия — 2:1

1976: Нидерланды — Югославия — 3:2 д.в.

1980: Чехословакия — Италия — 1:1, пенальти — 9:8

Почему на Евро отменили матч за 3-е место

Матч за 3-е место на Евро был отменен после финального турнира 1980 года в Италии. В последней встрече за бронзу 21 июня 1980-го Чехословакия обыграла Италию (1:1, пенальти — 9:8) в Неаполе на стадионе «Сан Паоло». Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перестал проводить поединок за третье место по нескольким причинам.

Во-первых, этот матч с участием хозяйки Евро-1980 не вызвал большого интереса у зрителей и футболистов. До игры за бронзу на итальянцев собиралось больше 40 тысяч болельщиков, а на встречу с Чехословакией — 24 652 зрителя. Сам матч получился очень скучным, а игроки передвигались по полю «пешком». Возможность завоевать бронзу не так сильно мотивировала Италию, так как команда на домашнем турнире мечтала завоевать золото.

Статистика посещаемости матчей за 3-е место на всех Евро была низкой: в 1960 году на него пришло 9000 зрителей (на финале было 18 тысяч), в 1964-м — 3800 (финал — 79 тысяч), в 1972-м — 6100 (финал — 43 тысячи), в 1976-м — 6700 (финал — 30 тысяч).

Еще одним поводом для отмены матча за 3-е место на Евро стали финансовые и организационные моменты. Проведение дополнительной игры увеличивало затраты и требовало лишних ресурсов. Чемпионат Европы-1980 показывал низкие ТВ-рейтинги, в среднем за матч на турнире забивалось по 1,93 гола. Ниже показатель был зафиксирован в истории проведения Евро только один раз — в среднем по 1,4 мяча за матч в 1968 году.

Третья причина: скандалы на Евро-1980. Во время жеребьевки группового турнира итальянцы неожиданным образом не попали в квартет с финалистами предыдущего чемпионата Европы ФРГ и Чехословакией и финалистом чемпионата мира-1978 Нидерландами. «Скуадра адзурра» получила в соперники Англию, Бельгию и Испанию. Тогда журналисты обсуждали теорию с нагретыми шарами, однако доказать это не смогли.

Помимо этого, английские болельщики устроили массовую драку во время игры с Бельгией (1:1). Британцы сначала полезли на сектор к соперникам, из-за чего пришлось остановить матч. По окончании встречи англичане не остановились и избили бельгийцев за пределами Олимпийского стадиона в Турине. Позже королева Великобритании Елизавета II приносила извинения за случившееся.

Крупные скандалы на Евро-1980, отсутствие зрительского интереса и низкая результативность на турнире в Италии привели к тому, что УЕФА в том числе отказался от проведения матча за бронзу.

Пары полуфиналистов Евро без матча за 3-е место: кто считается бронзовым призером

С 1984 года на чемпионатах Европы перестали проводиться матчи за 3-е место. После расширения количества участников и изменения формата оба проигравших полуфиналиста Евро считаются бронзовыми призерами турниров. С 1980-го в финальном турнире стартовали 8 сборных, с 1996-го — 16, с 2016-го стало 24.

Пары участников ½ финала чемпионатов Европы после отмены встречи за третье место выглядят следующим образом:

1984: Португалия и Дания

1988: ФРГ и Италия

1992: Нидерланды и Швеция

1996: Англия и Франция

2000: Португалия и Нидерланды

2004: Чехия и Нидерланды

2008: Россия и Турция

2012: Португалия и Германия

2016: Уэльс и Германия

2020: Испания и Дания

2024: Франция и Нидерланды

УЕФА наградил бронзовыми медалями сборные всего лишь два раза: в 2008 году Россию и Турцию, а также в 2012-м — Португалию и Германию. Начиная с 2016 года руководящий орган европейского футбола отменил вручение бронзовых наград.