Почему на Евро нет матча за третье место: история вопроса и кто получает бронзовые медали

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналНе начался
тв
14.07ИспанияАнглия
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
23:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Почему на Евро нет матча за третье место: история вопроса и кто получает бронзовые медали

Россия в числе счастливых обладателей «совместной» награды.

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Почему на Евро нет матча за третье место: история вопроса и кто получает бронзовые медали | Источник: Спорт-Экспресс

Матчи за третье место на Евро: кто выигрывал бронзу

С дебютного розыгрыша Кубка Европы в 1960 году до 1980-го на чемпионате Европы по футболу игрался матч за третье место.

Финальная стадия в первых пяти турнирах (1960, 1964, 1968, 1972, 1976) проводилась в формате двух полуфиналов, финала и игры за бронзу. В одном из таких «утешительных финалов» принимала участие сборная СССР, одна из самых успешных команд первых розыгрышей будущего Евро (чемпион-1960, вице-чемпион-1964 и −1972). В 1968 году советская команда в споре за бронзовые награды уступила Англии.

В 1980-м из двух групп по четыре команды в финал вышли лучшие сборные, а в матче за 3-е место встретились команды со вторых мест квартетов. Так бронзу разыграли Чехословакия и Италия, которым потребовалась серия пенальти.

  • 1960: Чехословакия — Франция — 2:0

  • 1964: Венгрия — Дания — 3:1 д.в.

  • 1968: Англия — СССР — 2:0

  • 1972: Бельгия — Венгрия — 2:1

  • 1976: Нидерланды — Югославия — 3:2 д.в.

  • 1980: Чехословакия — Италия — 1:1, пенальти — 9:8

Почему на Евро отменили матч за 3-е место

Матч за 3-е место на Евро был отменен после финального турнира 1980 года в Италии. В последней встрече за бронзу 21 июня 1980-го Чехословакия обыграла Италию (1:1, пенальти — 9:8) в Неаполе на стадионе «Сан Паоло». Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перестал проводить поединок за третье место по нескольким причинам.

Во-первых, этот матч с участием хозяйки Евро-1980 не вызвал большого интереса у зрителей и футболистов. До игры за бронзу на итальянцев собиралось больше 40 тысяч болельщиков, а на встречу с Чехословакией — 24 652 зрителя. Сам матч получился очень скучным, а игроки передвигались по полю «пешком». Возможность завоевать бронзу не так сильно мотивировала Италию, так как команда на домашнем турнире мечтала завоевать золото.

Статистика посещаемости матчей за 3-е место на всех Евро была низкой: в 1960 году на него пришло 9000 зрителей (на финале было 18 тысяч), в 1964-м — 3800 (финал — 79 тысяч), в 1972-м — 6100 (финал — 43 тысячи), в 1976-м — 6700 (финал — 30 тысяч).

Еще одним поводом для отмены матча за 3-е место на Евро стали финансовые и организационные моменты. Проведение дополнительной игры увеличивало затраты и требовало лишних ресурсов. Чемпионат Европы-1980 показывал низкие ТВ-рейтинги, в среднем за матч на турнире забивалось по 1,93 гола. Ниже показатель был зафиксирован в истории проведения Евро только один раз — в среднем по 1,4 мяча за матч в 1968 году.

Третья причина: скандалы на Евро-1980. Во время жеребьевки группового турнира итальянцы неожиданным образом не попали в квартет с финалистами предыдущего чемпионата Европы ФРГ и Чехословакией и финалистом чемпионата мира-1978 Нидерландами. «Скуадра адзурра» получила в соперники Англию, Бельгию и Испанию. Тогда журналисты обсуждали теорию с нагретыми шарами, однако доказать это не смогли.

Помимо этого, английские болельщики устроили массовую драку во время игры с Бельгией (1:1). Британцы сначала полезли на сектор к соперникам, из-за чего пришлось остановить матч. По окончании встречи англичане не остановились и избили бельгийцев за пределами Олимпийского стадиона в Турине. Позже королева Великобритании Елизавета II приносила извинения за случившееся.

Крупные скандалы на Евро-1980, отсутствие зрительского интереса и низкая результативность на турнире в Италии привели к тому, что УЕФА в том числе отказался от проведения матча за бронзу.

Пары полуфиналистов Евро без матча за 3-е место: кто считается бронзовым призером

С 1984 года на чемпионатах Европы перестали проводиться матчи за 3-е место. После расширения количества участников и изменения формата оба проигравших полуфиналиста Евро считаются бронзовыми призерами турниров. С 1980-го в финальном турнире стартовали 8 сборных, с 1996-го — 16, с 2016-го стало 24.

Пары участников ½ финала чемпионатов Европы после отмены встречи за третье место выглядят следующим образом:

  • 1984: Португалия и Дания

  • 1988: ФРГ и Италия

  • 1992: Нидерланды и Швеция

  • 1996: Англия и Франция

  • 2000: Португалия и Нидерланды

  • 2004: Чехия и Нидерланды

  • 2008: Россия и Турция

  • 2012: Португалия и Германия

  • 2016: Уэльс и Германия

  • 2020: Испания и Дания

  • 2024: Франция и Нидерланды

УЕФА наградил бронзовыми медалями сборные всего лишь два раза: в 2008 году Россию и Турцию, а также в 2012-м — Португалию и Германию. Начиная с 2016 года руководящий орган европейского футбола отменил вручение бронзовых наград.

Сергей Баюшкин

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Испания
Испания
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Германия
Германия
3
Турция
Турция
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Россия
Россия
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1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
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Португалия
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Германия
Германия
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1
Италия
Италия
2
Англия
Англия
3
Испания
Испания
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