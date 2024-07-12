Финал отдали молодому судье, ван Дейк туманно высказался о будущем. Что творится на Евро

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналНе начался
тв
14.07ИспанияАнглия
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Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
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Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
02:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Финал отдали молодому судье, ван Дейк туманно высказался о будущем. Что творится на Евро

А ещё гневная реакция на возможный трансфер героя Испании и негодование мамы спасителя Англии.

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Финал отдали молодому судье, ван Дейк туманно высказался о будущем. Что творится на Евро | Источник: Getty Images

На чемпионате Европы осталось провести лишь финал. Случится это только в воскресенье, 14 июля, а пока болельщикам только и остаётся, что мониторить новости. Вот что интересного произошло за день.

Стало известно, кто будет судьёй финального матча

Как только определились команды-финалисты, назвали и судей, которые будут работать на решающем матче. УЕФА выбрал 35-летнего Франсуа Летексье. А вот, кто ему поможет: ассистенты — Сириль Мюнье и Меди Рамуни (все — Франция), четвёртый рефери — Шимон Марциняк (Польша), резервный ассистент — Томаш Листкевич (Польша), видеопомощник — Жером Бризар (Франция), ассистенты видеопомощника: Вилли Делажо (Франция) и Массимилиано Иррати (Италия).

Футбол

Евро 2024
Финал, 14.07.2024, 22:00

Испания-Англия-

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов с пониманием оценил такой выбор: "Для 35 лет это хорошее достижение. Видимо, в Летексье есть что-то такое, что нравится Розетти. Потому что остальные его любимчики, работавшие на Евро, быстро уехали домой. Значит, они не выполняли определённые требования. У Летексье четыре матча на Евро, три — полноценные. Дали отдохнуть после ⅛ финала. При выборе судьи важно отслеживать его работу и ошибки, хотя в Европе их особо не считают, если только не происходит что-то вопиющее.

Больше особо и некого было назначать. Англичан — точно нет, потому что их сборная вышла в финал. Скорее всего, в УЕФА держали в уме четырёх арбитров. Многие почему-то думали про Марциняка, но он вообще не понравился на Евро — и, думаю, не только мне. Это вообще другой арбитр, ему будто ничего не надо. По мне, он не выполнял требований Розетти. Винчич понравился на Евро, но он судил полуфинал, поэтому тоже не мог получить финал. Орсато отдали ⅛ финала, но ему уже не надо — он возрастной, слишком большая нагрузка. По движению это не судья финала. В итоге остался только Летексье. В УЕФА подумали, посидели и выбрали".

Кейн горд за сборную Англии

Когда нападающий ехал в Германию за большим трофеем, все подумали про «Баварию». Оказалось, речь в первую очередь про Евро-2024. Гарри сравнял счёт в матче с Нидерландами, установил рекорд по голам в плей-офф турнира (6) и после матча отметил, как же он счастлив:

«Остался ещё один матч. Какая же невероятная игра, какое невероятное достижение — мы снова в финале! Это первый финал для нынешней сборной Англии за пределами нашей страны. Полуфинал был особенным, это особенная ночь. Я невероятно горжусь всеми, кто в этом участвовал. Всей сборной Англии — игроками и тренерским штабом. Путь к финалу был чертовски тяжёлым, но впереди ещё один матч. Спасибо всем за поддержку, она значит для нашей команды очень многое. Осталась ещё одна игра, давайте сделаем это вместе», — привёл слова Кейна The Sun.

Англия во второй раз подряд вышла в финал Евро
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Мама автора победного гола Англии Нидерландам требовала, чтобы её сын вышел на поле

Такой вот забавный инсайд выдали ребята из Daily Mail. Корреспондент издания увидел, как мама Олли Уоткинса общалась с английскими болельщиками перед полуфиналом с Нидерландами и заявила, что её сынишка обязан выйти «на это чёртово поле в среду вечером».

Похоже, в толпе где-то затесался и Гарет Саутгейт, потому что он действительно отправил Олли в игру на 81-й минуте при ничейном счёте. Между прочим, вместо самого Кейна. Это был его второй выход на Евро. А через 10 минут он эффектно прибил соперника точным ударом.

«Самое главное, что готова играть вся команда. Мы чувствовали, что с точки зрения энергии начинаем терять немного давления, и Кейн получил удар. Олли может хорошо прессинговать и забивать голы. Мы чувствовали, что это хороший момент, чтобы попробовать. Я безумно рад, что Олли получил свой момент», — комментарий Саутгейта официальному сайту УЕФА.

Президент «Атлетика» негодует из-за слухов о покупке его игроков

Нико Уильямс проводит крышесносный Евро. Весь турнир его активно сватают в «Барселону», да и Марк Кукурелья признался, что убалтывает юного вингера стать его одноклубником в «Челси». Уная Симона с Дани Вивианом тоже явно не прочь забрать клубы посильнее «Атлетика». Босса басков Хона Уриарте раздражает такое внимание к его футболистам, и он выступил с заявлением.

«У нас топ-проект без ограничений, и мы в состоянии удержать в клубе таких игроков, как Нико Уильямс. Ему всегда задают слишком много вопросов о будущем, поскольку федерация не в состоянии защитить его. Мы просим об уважении», — эмоционально высказался он в интервью известному журналисту Фабрицио Романо.

Забавно слышать про отсутствие ограничений в «Атлетике». И всё же подобные эмоции понять можно. Хотя бы потому, что глава каталонцев Жоан Лапорта не скрывает намерений забрать Уильямса: «Очевидно, он мне нравится, и очень сильно. Есть ли деньги на Уильямса? Сегодня — да. Это результат той работы, которая была проделана за последние годы. Мы можем позволить себе подписание игрока такого уровня».

Испанцы в финале после волевой победы над Францией
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Ван Дейк не знает, продолжит ли карьеру в сборной

Сборная Нидерландов драматично вылетела в полуфинале Евро. Мысли у нидерландцев сейчас не самые приятные, в том числе у капитана. Ван Дейк сомневается, наденет ли он ещё раз форму сборной, в чём откровенно и признался:

«Понятия не имею, каким будет моё будущее в сборной. Летом придётся хорошенько подумать на этот счёт. Минувший сезон стал очень долгим. Было потрачено много сил, в том числе эмоциональных», — рассказал ван Дейк Mundo Deportivo.

С одной стороны, Вирджилу уже 33 года. С другой — он до сих пор держит высокий уровень и наверняка сохранит его до чемпионата мира — 2026. Нынешний Евро тому подтверждение. Кэп, может, всё-таки останешься?

Георгий Илющенко

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