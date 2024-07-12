«До финала дошли те, кого я выделял с самого начала. Испания, скорее всего, победит 2:1». Колонка Мостового

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналНе начался
тв
14.07ИспанияАнглия
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Все таблицы
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Словения
33
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Сербия
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Группа D
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Австрия
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2
Франция
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3
Нидерланды
34
4
Польша
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Группа E
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Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
00:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«До финала дошли те, кого я выделял с самого начала. Испания, скорее всего, победит 2:1». Колонка Мостового

Один из лучших футболистов в истории России в своей авторской рубрике для «СЭ» подводит итоги полуфиналов Евро.

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«До финала дошли те, кого я выделял с самого начала. Испания, скорее всего, победит 2:1». Колонка Мостового | Источник: Спорт-Экспресс

Мои прогнозы на полуфиналы должны были сбыться, в каждом из двух было «горячо», — но в последний момент сорвались. Кто мог подумать, что Англия забьет в последний момент? Как это возможно?! И я готовился к дополнительному времени, которое напророчил, и сами англичане! Но вышли Палмер и Уоткинс, создали этот сумасшедший гол. Получилось 2:1 вместо 1:1, которые я предрекал. Вполне могла быть ничья и в матче Франция — Испания. Французы в конце запороли два момента. Так что чувства неловкости за те прогнозы у меня нет.

Чем завершится полуфинал Англия — Голландия, мне было все равно. Главное, любимая Испания вышла в финал! Сейчас думаю: пожалуй, с англичанами испанцам придется сложнее.

Кто-то и сейчас умудряется критиковать Англию за какой-то «не такой» футбол. Что за бред?! Всем повторяю — это потрясающая сборная. Одному даже сказал так: «Вот представь, сейчас англичане заявят — раз мы играем в плохой футбол, отказываемся выходить на финальный матч. Едем домой. Пусть Испания считает себя победителем, болельщики сдают билеты». Так лучше?

Голландцы, чувствовалось, под натиском этих «слабых» англичан в полуфинале пробуксовывали. Где-то до 70-й минуты. Как раз в концовке Нидерланды играли лучше, и мне казалось: если кто-то забьет, то это будут они. Англичане не сдулись, но отдали мяч, стояли. Дожидались дополнительного времени. Но вышел парень на замену — и на тебе… Дай ему десять попыток с того же места — восемь раз мяч пролетит мимо ворот! А два раза — попадет защитнику в ногу. Невозможно оттуда забить!

Футбол

Евро 2024
Финал, 14.07.2024, 22:00

Испания-Англия-

Полагаю, в финале Испания будет владеть мячом. Постараются обыгрывать один в один. Скорее всего, выиграют 2:1. Или будет ничья в основное.

Слышал, как один эксперт произнес: «Теперь уж я сомневаюсь, что Испания выиграет финал». В принципе они должны слушать, что Мостовой скажет! Часто ведь повторяют, что я говорил задолго до этого. Смотришь какой-то эфир — да там половина мыслей с моих слов…

Моя особенность в том, что не переобуваюсь на ходу. Как делают многие. Сохранил даже подборку высказываний таких персонажей: в первом туре у них одно мнение, к полуфиналам — уже противоположное. А я и сегодня готов подписаться под любым своим словом двухнедельной давности. Те команды, которые выделял с самого начала, дошли до финала. Со смехом наблюдаю, как затихают те, кто критиковал весь турнир Англию. Кто-то смеялся над словами Саутгейта: «Я пришел сюда, чтоб радовать людей». Где вы, ребята? Будете смотреть финал или не стоит, раз Англия играет ужасно? Вслед за мной то ли Дешам, то ли Саутгейт сказал: «Если вам не нравится — не смотрите. Есть же другие виды спорта, другие команды». Можете переключиться на эротический канал.

Замечу: я не переобуваюсь даже в мелочах. Что в футболе, что по жизни.

Смотрел, как играют испанцы с французами в Мюнхене, и матч захватил настолько, что только потом вспомнил — я и сам играл в этом городе дважды за сборную. Правда, «Алльянц Арены» еще не существовало, был старый стадион с беговыми дорожками. Чем-то похожий на «Лужники».

Французы до этого матча почти не забивали сами — то автоголы соперников, то пенальти. Наверняка Дешам что-то придумывал, чтоб прервать эту цепь. Советчиков хватало: кто-то требовал оставить в запасе Гризманна, кто-то Мбаппе… Гризманна действительно не поставил. Усадить Мбаппе не решился. Кстати, Мбаппе вышел без маски. Что меня насторожило: что это значит? Был перелом носа или нам морочили голову после обычного ушиба? Ясно, что маска очень мешает. Но с переломом играть без нее — ужасный риск. Какой доктор это допустит?

После матча Гризманну задали вопрос, уйдет ли он теперь из сборной. Антуан так расстроился, что ушел с интервью. Так что скажу за Гризманна: после таких заслуг решать только ему самому, стоит ли оставаться в сборной. В 33 года еще вполне способен помочь. Та же история, что с Де Брейне. Думаю, Дешам поможет ему разобраться с собственными душевными терзаниями. С такими тренерами, прошедшими в футболе все, говорить очень легко. Как легко было бы говорить со мной, например. Все эти ситуации я сам пережил. Тяжело объясняться с каким-нибудь Тедеско или Абаскалем, которые просто не понимают, что чувствует футболист.

Испанцы в финале после волевой победы над Францией
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Не знаю, куда Мбаппе денет эту маску после Евро. На любом аукционе ушла бы за огромные деньги. Какой угодно музей украсила бы. Но думаю, французам всю одежду, связанную с этим Евро, хочется выкинуть. Так что кто-то может обнаружить эту маску в мусорном контейнере рядом с отелем, где жила сборная Франции.

Сам Мбаппе произнес после вылета с чемпионата Европы: «Мой Евро был провалом. В футболе вы либо хороши, либо нет. Я не был хорош». Лично я его понимаю. Парень ни одного гола с игры не забил. Но думаю, что «провал» — слишком жесткое определение. Вылетели в полуфинале! А что говорить о тех, кто не вышел из группы и уже который день смотрит чемпионат по телевизору? Мбаппе, один из трех лучших нападающих мира, сам от себя ждет другого. К 25 годам добился такого, чего другие во сне не добиваются. А то есть у нас «эксперты» в студиях, которые по мячу два раза за жизнь попали. Критикуют Мбаппе! А тренеры, фамилии которых запомнить не могу, но знаю, что каждые полгода их выгоняют из очередного клуба, что-то советуют Дешаму. Ну, бред, ужас! Я-то сразу переключаю канал — но мне звонят товарищи: «Ты этого знаешь? Он объясняет, как правильно Дешаму действовать…» Я б на месте таких «экспертов» постыдился открывать рот. А они — нет. Сидят, рассказывают… Помню, в 2008-м, когда испанцы становились чемпионами, в мадридской студии собрались настоящие эксперты — сидели рядом Йерро, Рауль, Морьентес, Мостовой. Я бы точно советы Дешаму не давал.

Скажу так: игру забывают очень быстро. Результат остается навсегда. В финале предыдущего Евро были итальянцы с Англией. Те и другие играли кое-как. Ну и кто это вспоминает? Я уже говорил: кто помнит, что по технико-тактическим выкладкам матч сборной России против Испании на чемпионате мира-2018 был для нас чуть ли не худшим в истории? Зато все знают, кто пошел дальше. Ну, еще ногу Акинфеева вспоминают. Все!

Дель Боске после того матча Россия — Испания произнес: «Торжество антифутбола». Разве это кто-то вспомнит? Да сам дель Боске забыл! На этом Евро я «торжество антифутбола» не видел ни разу. Смотрю футбол совсем другими глазами. Выхватываю профессиональные мелочи. Этому радуюсь.

Стоило Кукурелье дотронуться до мяча — сразу раздавался свист с трибун. Я не сразу понял почему. Потом вспомнил историю с матчем против немцев, этим неназначенным пенальти…

Не знаю, мешало ли ему это играть. Вполне могло! Но многих футболистов такое только заводит. Меня, например. С 18 лет играл в заполненных «Лужниках». Где набивалось 100 тысяч зрителей. Мне по фигу было, свистят или нет, — даже лучше, если свистят! Играл в сто раз сильнее. Поэтому и забивал, как правило, командам с первых мест — а не с 15-х. Причем, голы были вроде того, который забил Ямаль. Помню еще в СССР мяч в ворота «Торпедо». Для зрителей восторг, а я понимаю: для хорошего футболиста — в порядке вещей. Куда целился — туда попал. Другой вопрос, что с Ямалем это случилось в полуфинале чемпионата Европы, а забил в 16 лет. Многие стали вспоминать в этом момент: а где я был в 16 с половиной? Вот меня только взяли в «Красную Пресню» после школы. В 17 лет я уже был игроком второй лиги. В 18 — выиграл чемпионат СССР со «Спартаком». А Ямаль в прошлом году играл в третьей лиге. Так что путь схожий.

Кто-то говорит, что его мяч — самый красивый на турнире. Но для меня гол Беллингема словакам на первом месте. И сложнее, и красивее! Беллингем не зарядил, прицелившись, со своей сильной ноги в угол. Совсем другая история.

Англия во второй раз подряд вышла в финал Евро
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Многие только сейчас разглядели Дани Ольмо. Опять же — вспомните мои слова после первого матча испанцев! Я говорил, как перегружали в сборной Педри. Просто измучили, выжали все соки на предыдущем турнире. Педри еле ходил, ветром носило из стороны в сторону. Я убеждал: «Его надо менять, будет только лучше!» Стали. Потом случайность — Кроос взял да сломал его. Вышел Ольмо. Все заговорили: ах какой футболист! А если б не сломался Педри — что было бы? Увидели бы мы Ольмо пару раз на замене! Для сборной было бы хуже. Педри вообще незабивной, у него один гол за 50 матчей. При всем его классе. Но сборной нужны другие футболисты — вроде травмированного Габи. Который и обыграет троих, и забьет. Ольмо — такой же. Еще и с характером: самому оставить «Барселону», уехать в загребское «Динамо» — этот шаг требовал мужества. В «Лейпциге» тоже заиграл не сразу, сидел на замене.

Что мне бросилось в глаза — у испанцев ноги легче, чем у французов. Я был удивлен физическим состоянием Франции! Надо идти в прессинг — они не идут. Выгрызать мяч, грубить — нет и этого. Напротив, Испания спокойно контролирует мяч. Ведь немцы показали, как надо играть против этой Испании, были лучше — это признали сами испанцы! Прошли-то Германию чудом, последние полчаса отбивались! А у французов в последние 20 минут не было сил даже на хамство. Не говоря уж про прессинг. У многих в этом сезоне уже по 80 игр — все сказалось. Кто-то обратил внимание: «Ой, испанцы уже издевались, отдавали пяткой на чужой половине…» В чем издевательство? Вот я умел играть, поэтому мог и отдать, и принять пяткой. Такая же часть ноги. Ничего чудесного. Кто не играл, тому в диковинку. А реализуй Мбаппе в конце свой момент — сегодня говорилось бы о другом. Как упустил такой шанс?! Обычно-то из десяти таких забивает в девяти! А эпизод Эрнандеса? Был бы он правша — положил бы…

Кому-то показалось, что выход Жиру — это белый флаг от Дешама. Мол, весь турнир в него не верил, а сейчас хватается за соломинку. Дешам потом ответил: «Почему это я не верил? Еще как верил. Жиру несколько раз выходил на замену». Все-таки 37 лет!

Все мы видели, как поскользнувшийся охранник вывел из строя Морату. Кому-то показалось забавным эпизодом — но не тренеру испанцев, я вас уверяю. Это серьезная потеря. Нападающего такого типа у испанцев нет. У них хорошая средняя линия, там можно тасовать колоду. Человека четыре в запасе, которые могут даже усилить. А настоящей «девятки», кроме Мораты, нет, дефицитная позиция! Есть Хоселу — но это не Мората. Далеко не Мората. Почему я перебрасываю мостик от Жиру? Вот было бы ему лет на пять меньше — сто процентов играл бы все 90 минут. Потому что у Франции тоже нет настоящей «девятки».

К Куману у меня родился один вопрос. Последние 20 минут матча, Нидерланды владеют преимуществом. Англичане в обороне. Явно не хватает по такой игре Фримпонга, шикарного атакующего полузащитника! Нет, не выпускает. Почему? Мне очень любопытно.

Слышал мнение, что Пикфорд — слабейшее звено этой Англии. Не думаю! Очень достойный вратарь. Не лучший в мире, но хороший. Лучший-то Куртуа, но его тренер-любитель на этот чемпионат не взял.

Замечательный в прошлом футболист Гари Невилл высказался о моменте с 11-метровым в голландские ворота: «Даже близко не пенальти. Абсолютно позорное решение». Согласен! Это не пенальти!

Всегда говорю: проблема в том, что 95 процентов судей не играли в футбол. Судят по бумажкам и конспектам. В чем суть эпизода? Кейн бьет по воротам — и уже после удара сам по инерции врезается в ногу Дюмфриса. Тот, разумеется, выставлял ногу, желая этот удар предотвратить. Все! Откуда здесь пенальти? Даже если придумать накладку — она случилась после удара! Да и ее не было! Я поразился, когда арбитр отправился смотреть видеозапись. Думаю: «Зачем? Ладно, сейчас покажет — ничего не было…» А тот ставит пенальти! Просто судьи не знают футбольные хитрости. «Плавают» в нюансах. Так посадите в комнату ВАР человека, который хорошо играл в футбол, а не бил по трибунам. Он подскажет! Но и там расселись неигравшие. Я обратил внимание: что ж Дюмфрис даже не спорит? Он же должен доказывать! То ли оцепенел от решения, то ли боялся, что посадят на карточку. А еще весь матч впереди.

Любители сегодня говорят: «Какое же открытие — Фоден!» Я всегда знал, какого уровня футболист. Выдающийся! Посмотрите, что делал на бровке со своим одноклубником по «Манчестер Сити» Натаном Аке. Сейчас еще кто-то скажет, что Аке — плохой футболист. Не удивляюсь.

На днях пересматривал финальный матч чемпионата Европы-1988 СССР — Голландия. Неимоверный гол ван Бастена Дасаеву. А мы жили с Ринатом в одном номере. Он возвращается с Евро, что-то обсуждаем. Говорит: «Я даже подумать не мог, что ван Бастен оттуда ударит. Еще и по такой дуге пойдет мяч. Никак не доставал. А кто-то потом говорил — Дасаев виноват…» Вот они — дилетанты! Кстати, любимая их тема — как возросли скорости в современном футболе. Я смотрю, как в том же матче 36 лет назад бежали Демьяненко, Протасов, Заваров и Рац, — сейчас так мало кто бежит. Ну и что изменилось в скоростях?

Я прекрасно понимал Саутгейта, который одновременно поменял Кейна и Фодена. Кейн бодался весь матч с голландской защитой. Фоден вообще выдал один из лучших матчей. Видно было — «наелись» оба. А кого менять? Центр держится, защита тоже в порядке. Там лучше не рисковать. Замена чисто из-за усталости. А сегодня кто-то говорит о «гениальном прозрении» — выпустил тех двоих, которые создали гол. Да о чем вы говорите? Чистая случайность!

Захватил краем уха дискуссию — не оставить ли Сатугейту Кейна в запасе? Чтоб выпустить, когда испанцы подустанут. Думаю: да какая разница? Ну, сразу ты выпустишь или потом… Ты ж не убираешь его вообще из команды, как это сделали со мной в 2004 году после первой игры на чемпионате Европы. Ни один нормальный человек понять не мог: зачем выгонять? Вот так хайпануть? Так что Кейн в этом матче выйдет, и испанцам надо его закрывать. А уж когда — вопрос второй.

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Англия сыграет с Испанией в финале Евро-2024
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Португалия
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Греция
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2
Португалия
Португалия
3
Чехия
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Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
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Испания
Испания
2
Германия
Германия
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Турция
Турция
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Россия
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Где его 16 лет
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Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
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