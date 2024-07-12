Кто из легенд уходит из сборной после Евро-2024. В списке — сразу три чемпиона мира

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналНе начался
тв
14.07ИспанияАнглия
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
09:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Кто из легенд уходит из сборной после Евро-2024. В списке — сразу три чемпиона мира

Навас может покинуть Испанию красиво, а Модрич еще размышляет о будущем.

Наверх
Евро-2024: кто из футболистов завершит карьеру в сборной после турнира: Кроос, Мюллер, Жиру, Вертонген | Источник: Чемпионат.com
Футбол

Евро 2024
Финал, 14.07.2024, 22:00

Испания-Англия-

На чемпионате Европы остался всего один неразрешённый вопрос: кто же станет победителем? Испания и Англия сыграют в финале в воскресенье, 14 июля. А сборные, покинувшие Евро, переживают большие изменения. Их покидают настоящие легенды. Кто объявил о завершении карьеры в сборной после Евро-2024?

Тони Кроос (Германия)

Источник: AP 2023

Немецкий полузащитник объявил об уходе из футбола в конце мая, ещё перед финалом Лиги чемпионов.

«День моей презентации в мадридском “Реале” — это день, который изменил мою жизнь. Мою жизнь как футболиста, но прежде всего — как человека. Это было начало новой главы в самом большом клубе в мире. Спустя 10 лет, в конце сезона, эта глава подходит к концу. Я никогда не забуду то время дерзкого успеха. Хотел бы поблагодарить всех, кто принял меня с открытым сердцем и доверился мне.

Но особенно я хотел бы поблагодарить вас, дорогие мадридисты, за вашу привязанность и любовь с первого и до последнего дня. В то же время это решение означает, что моя карьера действующего футболиста завершится этим летом, после чемпионата Европы. Как я всегда говорил: мадридский “Реал” будет моим последним клубом. Я счастлив и горд тем, что нашёл подходящий момент для своего решения и смог выбрать его сам. Я всегда стремился завершить свою карьеру на самом высоком уровне», — написал Кроос в соцсетях.

Чемпионат Европы — последний турнир в карьере Тони. Кроос провёл не грандиозный, но неплохой турнир. Хотя итоговый результат сборной подкачал: вылет в четвертьфинале от Испании и критика Тони из-за нанесения травмы Педри. Но вклад Крооса в немецкий и мировой футбол огромен. Тони — чемпион мира — 2014, напоследок он выиграл свою шестую Лигу чемпионов. А его партнёр — adidas — переименовал свою модель бутс 11pro в TKpro в честь Крооса.

Томас Мюллер (Германия)

Источник: Reuters

Мюллер — ещё один футболист сборной Германии, принявший решение завершить карьеру в национальной команде. Однако из клуба, в отличие от Крооса, Томас не уходит. «Высока вероятность, что это была моя последняя игра за сборную. Это нужно обсудить. Со своей стороны мне не хотелось бы исключать возможность выступать за сборную Германии, но мы с тренером можем прийти к выводу, что, возможно, нужно остановиться», — ответил Мюллер на вопрос о завершении карьеры в сборной после поражения от Испании.

А 10 июля близкий к «Баварии» инсайдер Кристиан Фальк сообщил, что Томас уходит из национальной команды. Всего на счету 34-летнего полузащитника 131 матч за сборную Германии. Это третий результат в истории: больше только у Лотара Маттеуса (150) и Мирослава Клозе (137). С Германией Мюллер выиграл чемпионат мира-2014, а также занял третье место на ЧМ-2010.

Ян Вертонген (Бельгия)

Источник: Reuters

Вертонген завершил карьеру в сборной Бельгии после вылета своей команды с Евро. «На тренировочной площадке и на поле ты показал нам, что значит быть настоящим “красным дьяволом”. Мы будем скучать по тебе, Ян!» — говорится в заявлении пресс-службы сборной Бельгии.

37-летний защитник дебютировал за сборную в 2007 году. Всего Ян провёл 157 матчей за Бельгию и забил 10 голов. Вместе с национальной командой он стал бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года в России. Но на Евро-2024 стало заметно, что Вертонген уже не тянет высокие скорости. Самое обидное — турнир завершился для Яна после вылета от Франции. В матче, где случайный автогол защитника оказался решающим.

Оливье Жиру (Франция)

Источник: Reuters

Из сборной Франции ушёл лучший бомбардир в истории команды. Жиру забил 57 голов в 137 встречах за команду. Он объявил, что покинет сборную, ещё до Евро-2024: «Очевидно, что мне будет очень не хватать игр за национальную команду, но пора уступать место молодым футболистам». Со сборной Франции Жиру выиграл чемпионат мира — 2018, а также Лигу наций — 2021.

Форвард при этом вообще покидает Европу — он перебирается в «Лос-Анджелес» после окончания контракта с «Миланом». Жиру едет в США кайфовать от футбола и красиво завершить карьеру. А мы будем наблюдать, как Килиан Мбаппе пытается побить достижение Оливье. Сейчас на счету 25-летнего форварда уже 48 голов за Францию. Вряд ли кто-то сомневается, что Мбаппе побьёт рекорд Жиру. Но имя Оливье из истории национальной команды уже никто не сотрёт.

Кто ещё может завершить карьеру в сборной?

Источник: Reuters

Не исключено, что Евро-2024 — последний турнир за сборную Хорватии для Луки Модрича. Легендарный полузащитник после матча с Италией в 3-м туре не ответил однозначно: «Посмотрим. Сейчас не время для таких вопросов». Вместе с Хорватией Модрич стал обладателем серебра ЧМ-2018 и бронзы ЧМ-2022. Мощнейший результат для не самой топовой сборной. Возможно, Лука поедет на чемпионат мира 2026 года в качестве играющего тренера.

Источник: Reuters

Хесус Навас сначала объявил, что покинет «Севилью» по окончании сезона-2023/2024. Но затем президент клуба Хосе Мария дель Нидо Карраско и 38-летний защитник договорились продлить контракт до 31 декабря 2024 года. После этого Навас завершит карьеру футболиста и будет работать в клубе на той должности, на которой пожелает. А на Евро-2024 Хесус стал самым возрастным футболистом, сыгравшим за Испанию на чемпионатах Европы или мира. Вполне вероятно, что Навас завершит карьеру в сборной по окончании Евро. Испания уже в финале, так что Хесус имеет шанс уйти в статусе двукратного чемпиона Европы и чемпиона мира. Последним матчем в сборной финал может стать и для Альваро Мораты — на вопрос об этом он ответил: «Это возможно».

Автор: Никита Паглазов

Читайте также от «Чемпионат.com»
Серена Уильямс: когда ты цветная, ты обязана выигрывать больше, чем белый
Российский борец Мамедов принял от МОК приглашение на Олимпиаду
Арбитр объяснил, почему судья дал Англии пенальти в полуфинале ЧЕ
Mundo Deportivo: немецкий судья вывел Англию в финал Евро-2024
Все фотогалереи
ВидеоФото
30Англия во второй раз подряд вышла в финал Евро
31Испанцы в финале после волевой победы над Францией
31Голландцы совершили камбэк и вышли в полуфинал Евро
26Англия идет в полуфинал. Швейцария едет домой
23Франция лишила Португалию полуфинала
40Судьбу игры Испания — Германия решил гол на 119-й минуте
26Турция одолела Австрию в ⅛ финала Евро
29Румыния — Нидерланды: голландцы в четвертьфинале
22Слезы Роналду: Португалия — в четвертьфинале Евро!
23Автогол решил судьбу Бельгии
Главные темы
Почему на Евро нет матча за третье место
Кто уходит из сборных после Евро. В списке три чемпиона мира
«Испания, скорее всего, победит 2:1»: колонка Мостового
Почему на финал Евро назначили француза?
Кирьяков: Складывается впечатление, что футбольный бог сейчас на стороне Англии
Нойер рассматривает возможность остаться в сборной Германии до 2026 года
Фанаты нашли на Евро-2024 полицейского, похожего на Саутгейта
Овечкин о Роналду на Евро: «Провальный чемпионат, но он старался и не хотел закончить так. Для болельщика видеть, как играет Криштиану — дорогого стоит»
Ван Дейк не исключает ухода из сборной Нидерландов и «Ливерпуля»
Беллингем может пропустить два месяца из-за травмы после Евро-2024 — Relevo
Овечкин о России на Евро-2024: «Попылили бы там, сделали бы пару сюрпризиков, но, к сожалению…»
Овечкин о Евро-2024: Хороший футбол, но не зрелищный. Нравится, когда много голов, а тут 1:0, 1:1
Гол Олли Уоткинса вывел Англию в финал, красавица-невеста гордится им
Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
Определился арбитр на финальный матч Евро-2024
Группа The Killers показала игру Англии на Евро во время концерта
Уоткинс предсказал, что забьет победный гол Нидерландам
«Такие решения VAR разрушают футбол»: тренер Нидерландов — о голе Кейна
«Дерьмовая команда»: нидерландский экс-футболист — о сборной Англии
Уоткинс — неожиданный герой Англии. Впервые на крупном турнире — и сразу подарил стране финал Евро!
У Саутгейта элитное достижение на ЧЕ. Такое удавалось лишь двоим в истории
Англия в финале Евро-2024 — это вообще законно?
Побоище фанатов и массовые извинения немцев. Что творится на чемпионате Европы
«Я горжусь этой командой». Куман прокомментировал поражение Нидерландов от Англии
Саутгейт о 2:1 с Нидерландами: Англия играла очень хорошо. Концовка стала наградой за самоотдачу, рад за Уоткинса
Карл III поздравил Англию с выходом в финал Евро
Олли Уоткинс признан лучшим игроком матча Нидерланды — Англия
Характер и спорный пенальти — Англия снова в финале Евро. Команда Саутгейта наконец-то показала крутой футбол
Александр Мостовой: бесит, что Англию хают весь чемпионат Европы, — они в финале!
Англия обыграла Нидерланды и вышла в финал Евро-2024
Харри Кейн стал лучшим бомбардиром плей-офф Евро в истории
Депай получил травму в первом тайме полуфинала Евро с Англией
Болельщики сборной Нидерландов заполонили Дортмунд: видео
«Они были лучше во всем». Гризманн — о матче с Испанией
Нидерланды — Англия: Гакпо, Кейн и Беллингем сыграют с первых минут
Нидерланды — Англия: стартовые составы команд на матч ½ финала Евро-2024
В Германии извинились перед Кукурельей за свист немецких фанатов
Все стадионы
Стадионы
Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
«Это провал». Газета L'Equipe раскритиковала сборную Франции
Фанаты сборной Нидерландов атаковали бар с английскими болельщиками
Где его 16 лет
«Мы заслуживаем быть здесь». Кейн — о полуфинале Евро-2024
Охранник едва не сломал капитана сборной Испании. Сыграет ли Мората в финале Евро-2024?
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь