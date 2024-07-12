Украинский вратарь прокомментировал провальную игру на Евро-2024

25-летний вратарь мадридского «Реала» пропустил три мяча в матче первого тура группового этапа против Румынии (0:3) и больше на поле не появлялся. Его место в воротах занял Анатолий Трубин, который в двух оставшихся матчах пропустил только один мяч.

«Совершенно очевидно, что я допустил две ошибки. Первая ошибка — техническая, и я думаю, что она может случиться, но это ошибка. Я знаю, что такое ошибка вратаря и ошибка нападающего. Ошибка вратаря — это гол в 90%. Второй гол был неудачным, потому что я не увидел, как мяч вылетел, а затем потерял его из виду на полпути, потому что защитник собирался увернуться от него. Я прыгнул вслепую, но промахнулся. И именно поэтому в конце игры я пошел извиняться, это меньшее, что я мог сделать. Я извинился и продолжил работу», — сказал Лунин.