Родри: через год-два Ямаль станет одним из лучших в мире
Полузащитник сборной Испании Родри прокомментировал успешное выступление полузащитника национальной команды Ламина Ямаля на Евро-2024. Об этом сообщает AS.
Полузащитник сборной Испании Родри прокомментировал успешное выступление полузащитника национальной команды Ламина Ямаля на Евро-2024. Об этом сообщает AS.
16-летний Ямаль стал одним из главных открытий чеммпионата Европы и переписал сразу несколько рекордов, став самым молодым игроком, автором гола и автором голевой передачи в истории турнира.
«Я вижу в нем зрелость, которую, честно говоря, не знаю, видел ли я когда-нибудь раньше. И я вижу потенциал игрока. Не могу сказать вам, каков потолок Ламина. Мы узнаем это через несколько лет. Через пять или шесть лет — посмотрим. Через год-два он станет одним из лучших в мире. Но прежде всего я вижу в нем спокойного ребёнка с желанием учиться.
Для людей с таким талантом и такими достоинствами бывают случаи, когда мы видим игроков, которые хороши в чем-то одном и придерживаются этого. В Ламине я вижу мальчика, который хочет побеждать с командой, чтобы его поддерживали, чтобы он больше верил в себя. И с этими качествами у него есть все, чтобы стать одним из лучших в ближайшие годы», — сказал Родри.
На Евро-2024 Ямаль принял участие в шести матчах, отличившись одним голом и тремя голевыми передачами. Он лидирует в списке лучших ассистентов турнира.
В финале Евро-2024 сборная Испании сыграет с Англией. Встреча пройдет в Мюнхене в воскресенье, 14 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
За день до финального матча Ямаль отметит свой 17-й день рождения.