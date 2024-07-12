Родри: через год-два Ямаль станет одним из лучших в мире

«Я вижу в нем зрелость, которую, честно говоря, не знаю, видел ли я когда-нибудь раньше. И я вижу потенциал игрока. Не могу сказать вам, каков потолок Ламина. Мы узнаем это через несколько лет. Через пять или шесть лет — посмотрим. Через год-два он станет одним из лучших в мире. Но прежде всего я вижу в нем спокойного ребёнка с желанием учиться.



Для людей с таким талантом и такими достоинствами бывают случаи, когда мы видим игроков, которые хороши в чем-то одном и придерживаются этого. В Ламине я вижу мальчика, который хочет побеждать с командой, чтобы его поддерживали, чтобы он больше верил в себя. И с этими качествами у него есть все, чтобы стать одним из лучших в ближайшие годы», — сказал Родри.