Эрикссон — о Саутгейте: Гарета уже сейчас можно считать лучшим английским тренером

«Работа во главе сборной Англии всегда сопряжена с давлением. Я чувствовал это. Сэр Бобби Робсон тоже. Все 13 специалистов, трудившихся в сборной Англии, это чувствовали. Но никому из нас не удавалось сделать то, что сделал Гарет. Он вывел сборную в полуфинал чемпионата мира — 2018, в финал Евро-2020, в четвертьфинал чемпионата мира — 2022. Этим летом Саутгейт со своей командой снова добрался до финала Евро. Гарет, безусловно, лучший английский тренер со времён сэра Альфа. Если сборная Англии выиграет в Берлине в это воскресенье, то Саутгейта можно будет назвать абсолютно лучшим. Он, его игроки и вся нация должны знать, что Англия может победить. Если ты во что-то веришь, это может случиться, включая победу над Испанией в финале», — написал Эрикссон в своей колонке для The Telegraph.