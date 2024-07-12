Геннадий Орлов рассказал об ожиданиях от финала Евро-2024

— Футбол не всегда есть драматическая ситуация: есть прагматики, а есть романтики. В последние 30−40 лет прагматичный — это немецкий стиль: организация игры, сумасшедшая оборона с точки зрения контроля над всем. Порядок бьет класс — это немцы, яркие представители. Это прагматики.



А романтики — это началось с команды Платини, когда в 1982-м году на чемпионате мира у них была фантастическая команда. Но романтики, конечно, это фантазеры, это импровизация: сейчас это Бразилия и, конечно, Испания. Испанцы при том же Дель Боске — романтический стиль, тики-така, контроль мяча и фантазия в момент забитых голов. И вот сейчас, на этом чемпионате Европы, прагматики — это англичане. А романтики — испанцы. Обычно ими были французы, но, к сожалению, команда Дешама сейчас больше напоминает команду, которая главной своей задачей видит оборону своих ворот, а с атакой у них что-то не получилось. Не было гармонии, взаимодействия между линиями.