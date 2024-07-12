Умирающий от рака Эрикссон пожелал Саутгейту выиграть Евро

«В воскресном финале мы увидим открытую игру, и я думаю, что у Англии есть большой шанс.



Хоть я неважно себя чувствовал в течение последней недели или около того, я буду смотреть игру из дома. Я бы хотел увидеть победу Англии — так же, как и каждый из тренеров, которые пытались и не смогли выиграть главный трофей с 1966 года. Давай, Гарет. Сделай то, что не смогли мы.



Работа тренером сборной Англии подразумевает большое давление. Я это чувствовал. Сэр Бобби Робсон это чувствовал. Каждый из 13 тренеров после сэра Альфа это чувствовали. Никто из нас не достиг успеха, но никто не подошел ближе, чем Гарет Саутгейт.



Гарет, безусловно, лучший английский тренер со времен сэра Альфа. Победи в Берлине в воскресенье. Тогда тебя будут считать лучшим», — приводит слова Эрикссона The Telegraph.