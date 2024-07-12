Умирающий от рака Эрикссон пожелал Саутгейту выиграть Евро
Бывший тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон обратился к Гарету Саутгейту перед финалом Евро-2024.
Бывший тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон обратился к Гарету Саутгейту перед финалом Евро-2024.
Сборная Англии под руководством Саутгейта сыграет в финале чемпионата Европы с Испанией. Матч пройдет 14 июля в Берлине на «Олимпиаштадион».
«В воскресном финале мы увидим открытую игру, и я думаю, что у Англии есть большой шанс.
Хоть я неважно себя чувствовал в течение последней недели или около того, я буду смотреть игру из дома. Я бы хотел увидеть победу Англии — так же, как и каждый из тренеров, которые пытались и не смогли выиграть главный трофей с 1966 года. Давай, Гарет. Сделай то, что не смогли мы.
Работа тренером сборной Англии подразумевает большое давление. Я это чувствовал. Сэр Бобби Робсон это чувствовал. Каждый из 13 тренеров после сэра Альфа это чувствовали. Никто из нас не достиг успеха, но никто не подошел ближе, чем Гарет Саутгейт.
Гарет, безусловно, лучший английский тренер со времен сэра Альфа. Победи в Берлине в воскресенье. Тогда тебя будут считать лучшим», — приводит слова Эрикссона The Telegraph.
Ранее Эрикссон сообщил, что болен раком. Он возглавлял сборную Англии с января 2001 года по июль 2006 года.
Альф Рэмзи руководил сборной Англии с 1963 года по 1974 год. Под его руководством английские футболисты выиграли чемпионат мира в 1966 году, обыграв в финале сборную ФРГ со счетом 4:2.