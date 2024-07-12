В «Рубине» рассказали о разговоре с Даку после скандала на Евро
Генеральный директор казанского «Рубина» Александр Айбатов рассказал о разговоре с албанским нападающим Мирлиндом Даку после оскорбительных кричалок на Евро-2024.
Генеральный директор казанского «Рубина» Александр Айбатов рассказал о разговоре с албанским нападающим Мирлиндом Даку после оскорбительных кричалок на Евро-2024.
Напомним, 19 июня после окончания матча между сборными Албании и Хорватии (2:2) 26-летний Даку отправился к албанским болельщикам с мегафоном, выкрикивая оскорбления в адрес македонцев и сербов. Федерация футбола Северной Македонии обратилась в УЕФА с просьбой расследовать инцидент, а также потребовала от Даку публичных извинений.
Позднее Даку принес извинения. А УЕФА дисквалифицировал футболиста на два матча.
«Здесь речь больше идет не о санкциях, естественно. Это обычный воспитательный процесс, наука другим футболистам, что надо быть аккуратнее в любых высказываниях. А что касаемо этой тематики, то ее вообще касаться не нужно.
Конечно, с ним пообщались. Главный тренер в основном, у них очень хороший контакт между собой. Сегодня, кстати, выходя на тренировку, эта вся компашка шла, смеялись, улыбались, шутили. Так что там все хорошо», — приводит слова Айбатова ТАСС.
«Рубин» приобрел Даку прошлым летом у хорватского «Осиека» за 1,2 млн евро. Нападающий провел за казанский клуб 33 матча, в которых забил 10 мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с «Рубином» истекает в конце июня 2026 года.