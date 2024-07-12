В «Рубине» рассказали о разговоре с Даку после скандала на Евро

Напомним, 19 июня после окончания матча между сборными Албании и Хорватии (2:2) 26-летний Даку отправился к албанским болельщикам с мегафоном, выкрикивая оскорбления в адрес македонцев и сербов. Федерация футбола Северной Македонии обратилась в УЕФА с просьбой расследовать инцидент, а также потребовала от Даку публичных извинений.

«Здесь речь больше идет не о санкциях, естественно. Это обычный воспитательный процесс, наука другим футболистам, что надо быть аккуратнее в любых высказываниях. А что касаемо этой тематики, то ее вообще касаться не нужно.



Конечно, с ним пообщались. Главный тренер в основном, у них очень хороший контакт между собой. Сегодня, кстати, выходя на тренировку, эта вся компашка шла, смеялись, улыбались, шутили. Так что там все хорошо», — приводит слова Айбатова ТАСС.