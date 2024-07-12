Де ла Фуэнте хотят оставить во главе сборной Испании до Евро-2028

По информации источника, в RFEF намерены продолжить сотрудничество с 63-летним специалистом вне зависимости от исхода финала Евро-2024. В ближайшее время глава RFEF Педро Роша предложит де ла Фуэнте подписать новое соглашение.

Действующий контракт главного тренера сборной Испании рассчитан до ЧМ-2026. Де ла Фуэнте будет предложено продлить соглашение на два года с опцией пролонгирования еще на два и увеличением зарплаты в полтора раза — с 1,2 млн до 1,8 млн евро. Если де ла Фуэнте согласится подписать новое соглашение, то он останется во главе сборной Испании как минимум до Евро-2028.

Луис де ла Фуэнте возглавил сборную Испании в декабре 2022 года. До этого он на протяжении девяти лет тренировал молодежные сборные страны различных возрастов. В июне 2023 года де ла Фуэнте привел сборную Испании к победе в Лиге наций. Всего под руководством 63-летнего специалиста национальная команда провела 21 матч, в которых одержала 19 побед при двух поражениях и одном ничейном результате.

В финале Евро-2024 сборная Испании сыграет с Англией. В случае победы на турнире испанцы станут самой титулованной сборной Европы, обойдя по числу побед на турнире Германию (1972, 1980, 1996). Встреча пройдет в Берлине в воскресенье, 14 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы по футболу в 2028 году пройдет в Великобритании и Ирландии.