Дасаев: в финале Евро буду болеть за Испанию — команду тренирует мой друг де ла Фуэнте

«Естественно, моя симпатия в финале Евро будет на стороне Испании. Тем более команду тренирует мой друг де ла Фуэнте, с которым мы играли два года в “Севилье”. Потом он приезжал ко мне на 50-летие. Я буду болеть за сборную Испанию и за де ла Фуэнте.



Что касается сборной Англии, потихоньку они добрались до финала. Пока фарт на их стороне. Посмотрим, как сложится финальный матч», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.