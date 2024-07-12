Ямаль: сравнения с Месси отвлекают, потому что ты никогда не станешь таким, как он

«Сравнения с Месси? Никто не возражает, когда его сравнивают с величайшим игроком в истории. Но это отвлекает, потому что ты никогда не станешь таким, как он.



В то время, когда появилась фотография с Месси, я, конечно, не знал о ней. У моего отца она сохранилась. Мы не публиковали эти фотографии, потому что не хотели сравнений между мной и Лео», — приводит слова Ямаля Jijantes FC в соцсети Х (ранее Twitter).