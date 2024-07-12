Тренер сборной Испании назвал матч Евро-2024, которым он гордится больше всего

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналНе начался
тв
14.07ИспанияАнглия
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
15:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер сборной Испании назвал матч Евро-2024, которым он гордится больше всего

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте назвал матч чемпионата Европы — 2024 в исполнении своей команды, которым гордится больше всего.

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Источник: Reuters

«Каким матчем горжусь больше всего? Первым, потому что было очень важно хорошо стартовать против такого сложного соперника, как Хорватия. Эта победа была нужна для того, чтобы укрепить идеологию нашей игры, которая возникла на квалификационном этапе. Этот матч был подходящим моментом, чтобы показать силу нашей команды», — приводит слова Луиса де ла Фуэнте Marca.

Напомним, чемпионат Европы — 2024 проходит в Германии с 14 июня. Финал континентального первенства запланирован на 14 июля. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, которая не сможет защитить свой титул (итальянцы уже вылетели с Евро-2024).

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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Стадионы
Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
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