Тренер сборной Испании назвал матч Евро-2024, которым он гордится больше всего

«Каким матчем горжусь больше всего? Первым, потому что было очень важно хорошо стартовать против такого сложного соперника, как Хорватия. Эта победа была нужна для того, чтобы укрепить идеологию нашей игры, которая возникла на квалификационном этапе. Этот матч был подходящим моментом, чтобы показать силу нашей команды», — приводит слова Луиса де ла Фуэнте Marca.