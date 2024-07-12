Родители звезды Евро пришли в Испанию пешком по пустыне Сахара: «Часть людей умирала, их хоронили прямо в пути» | Источник: Getty Images

В воскресенье, 14 июля, в Берлине состоится финал очередного чемпионата Европы по футболу. В битве за титул сойдутся сборные Англии и Испании. Игра начнется в 22:00 по московскому времени, ее в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

На поле в составе сборной Испании, как и во всех предыдущих матчах турнира (кроме последней, третьей игры в группе — против сборной Албании), должен выйти Нико Уильямс. Нико — 22-летний вингер из баскского «Атлетика», он играет на левом фланге атаки. Sport24 рассказывает удивительную историю его семьи, которая заставит вас поверить в вечную силу человеческого духа.

Родители Нико — Феликс и Мария — познакомились в Гане и решили отправиться в поисках лучшей жизни в Европу. Единственным доступным окном в Старый свет для них оказалась Мелилья — автономный город Испании на востоке Марокко. Чтобы попасть туда, будущим родителям пришлось преодолеть больше 3000 километров пешком. Треть из них — по знаменитой пустыне Сахара.

Иньяки Уильямс, старший брат Нико — тоже футболист, тоже из баскского «Атлетика» (а еще обладатель удивительного рекорда Ла Лиги, о нем читайте ниже) — вспоминал, что родители рассказали ему все детали своего путешествия, лишь когда ему исполнилось 20 лет.

Иньяки Уильямс | Источник: Reuters

«Я смотрел новости, как лодки приплывают из Африки, как люди перебираются через стену, и понимал, что не знаю, как именно моя семья попала в Испанию, — рассказывает Иньяки. — Я всегда спрашивал это у мамы, но она избегала этих разговоров. До определенного момента я не знал, что они шли по пустыне пешком.



Я знал, что у моего отца проблемы со ступнями, но не думал, что из-за того, что он шел босиком по песку Сахары в 40−50 градусов. Иногда они ехали в грузовике без крыши, куда набивалось по 40 человек, иногда целыми днями — шли. Часть людей умирала, их хоронили прямо в пути. Еще были грабежи, изнасилования и обман со стороны тех, кто сопровождал людей. Моя мама говорила: если бы я знала, какой будет дорога, я бы осталась дома».

Еще один удивительный и одновременно страшный факт: стену в Мелилье, через которую приходится перелезать беженцам, Мария перелезала, уже будучи беременной малышом Иньяки. «Она была беременна мной, но еще не знала об этом, — продолжает он. — В Мелилье их отправили в миграционную тюрьму и должны были отправить обратно. Но юрист из благотворительной организации, который говорил по-английски, посоветовал: ваш единственный шанс — сказать, что вы из страны, где идет война. Они порвали свои ганские документы, сказали, что приехали из Либерии (там шла гражданская война) и запросили политическое убежище. У юриста были знакомые в благотворительной организации в Бильбао — благодаря ему мы и оказались здесь».

Источник: David Ramos/Getty Images

В Стране Басков, где обожают собственные традиции, сидр и говорят на уникальном языке эускера, молодой семье принялся помогать священник Иньяки Мардонес. Когда у Феликса и Марии родился первый сын, они попросили Мардонеса стать крестным и назвали ребенка в его честь. Еще через восемь лет на свет появился малыш Нико.

Чтобы вырваться из бедности, Уильямсы брались за любую работу. Отец на много лет уезжал на заработки в Лондон, где занимался всем подряд: был уборщиком, охранником в торговом центре, билетером на стадионе. Полноценно вернуться в Испанию он смог лишь после того, как старший сын подписал с «Атлетиком» первый профессиональный контракт.

Как известно, «Атлетик» — клуб с вековыми традициями, за который разрешено выступать только тем футболистам, которые родились в Стране Басков или имеют сильные баскские корни (так, за «Атлетик» в свое время играл защитник сборной Франции Бишенте Лизаразю, родившийся во Французской Басконии). Из-за этого «Атлетик» крайне неохотно расстается с собственными воспитанниками: в отличие от других команд Ла Лиги, он не может просто выйти на трансферный рынок и купить, кого пожелает.

Полузащитник Икер Муньяин, которого на протяжении карьеры сватали в «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и другие топ-клубы Европы, в итоге провел на стадионе «Нуэво Сан-Мамес» 15 сезонов. Сейчас Муньяину 31 год, и он только этим летом ушел из «Атлетика» свободным агентом.

Иньяки Уильямс защищает цвета взрослой команды «Атлетика» уже 10 лет — и не собирается останавливаться, его контракт рассчитан до лета 2028 года. Выносливость, передавшаяся Иньяки от отца, позволила ему установить удивительный рекорд: в период с 7 апреля 2016 года по 29 января 2023-го, на протяжении 6 лет, 9 месяцев и 22 дней, Уильямс-старший выходил на поле во всех матчах «Атлетика» в Ла Лиге. Сезоны-2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 и 2021/22 Иньяки отыграл полностью — по 38 матчей в чемпионате Испании!

В качестве национальной сборной Иньяки выбрал для себя Гану, за которую провел на данный момент 17 матчей. Нико, в отличие от брата, решил выступать за сборную Испании — и прямо сейчас, вместе с Ламином Ямалем, составляет пару летучих «крыльев» Красной фурии.

В воскресенье Нико может стать чемпионом Европы в составе Испании, за независимость от которой баски очень долго боролись и проливали кровь. Но это уже совсем другая история.