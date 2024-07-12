Родители звезды Евро пришли в Испанию пешком по пустыне Сахара: «Часть людей умирала, их хоронили прямо в пути»

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналНе начался
тв
14.07ИспанияАнглия
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
16:35 (мск), источник: Sport24

Родители звезды Евро пришли в Испанию пешком по пустыне Сахара: «Часть людей умирала, их хоронили прямо в пути»

Удивительная история семьи Уильямс.

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Родители звезды Евро пришли в Испанию пешком по пустыне Сахара: «Часть людей умирала, их хоронили прямо в пути» | Источник: Getty Images

В воскресенье, 14 июля, в Берлине состоится финал очередного чемпионата Европы по футболу. В битве за титул сойдутся сборные Англии и Испании. Игра начнется в 22:00 по московскому времени, ее в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

На поле в составе сборной Испании, как и во всех предыдущих матчах турнира (кроме последней, третьей игры в группе — против сборной Албании), должен выйти Нико Уильямс. Нико — 22-летний вингер из баскского «Атлетика», он играет на левом фланге атаки. Sport24 рассказывает удивительную историю его семьи, которая заставит вас поверить в вечную силу человеческого духа.

Родители Нико — Феликс и Мария — познакомились в Гане и решили отправиться в поисках лучшей жизни в Европу. Единственным доступным окном в Старый свет для них оказалась Мелилья — автономный город Испании на востоке Марокко. Чтобы попасть туда, будущим родителям пришлось преодолеть больше 3000 километров пешком. Треть из них — по знаменитой пустыне Сахара.

Иньяки Уильямс, старший брат Нико — тоже футболист, тоже из баскского «Атлетика» (а еще обладатель удивительного рекорда Ла Лиги, о нем читайте ниже) — вспоминал, что родители рассказали ему все детали своего путешествия, лишь когда ему исполнилось 20 лет.

Иньяки Уильямс | Источник: Reuters

«Я смотрел новости, как лодки приплывают из Африки, как люди перебираются через стену, и понимал, что не знаю, как именно моя семья попала в Испанию, — рассказывает Иньяки. — Я всегда спрашивал это у мамы, но она избегала этих разговоров. До определенного момента я не знал, что они шли по пустыне пешком.

Я знал, что у моего отца проблемы со ступнями, но не думал, что из-за того, что он шел босиком по песку Сахары в 40−50 градусов. Иногда они ехали в грузовике без крыши, куда набивалось по 40 человек, иногда целыми днями — шли. Часть людей умирала, их хоронили прямо в пути. Еще были грабежи, изнасилования и обман со стороны тех, кто сопровождал людей. Моя мама говорила: если бы я знала, какой будет дорога, я бы осталась дома».

Еще один удивительный и одновременно страшный факт: стену в Мелилье, через которую приходится перелезать беженцам, Мария перелезала, уже будучи беременной малышом Иньяки. «Она была беременна мной, но еще не знала об этом, — продолжает он. — В Мелилье их отправили в миграционную тюрьму и должны были отправить обратно. Но юрист из благотворительной организации, который говорил по-английски, посоветовал: ваш единственный шанс — сказать, что вы из страны, где идет война. Они порвали свои ганские документы, сказали, что приехали из Либерии (там шла гражданская война) и запросили политическое убежище. У юриста были знакомые в благотворительной организации в Бильбао — благодаря ему мы и оказались здесь».

Источник: David Ramos/Getty Images

В Стране Басков, где обожают собственные традиции, сидр и говорят на уникальном языке эускера, молодой семье принялся помогать священник Иньяки Мардонес. Когда у Феликса и Марии родился первый сын, они попросили Мардонеса стать крестным и назвали ребенка в его честь. Еще через восемь лет на свет появился малыш Нико.

Чтобы вырваться из бедности, Уильямсы брались за любую работу. Отец на много лет уезжал на заработки в Лондон, где занимался всем подряд: был уборщиком, охранником в торговом центре, билетером на стадионе. Полноценно вернуться в Испанию он смог лишь после того, как старший сын подписал с «Атлетиком» первый профессиональный контракт.

Как известно, «Атлетик» — клуб с вековыми традициями, за который разрешено выступать только тем футболистам, которые родились в Стране Басков или имеют сильные баскские корни (так, за «Атлетик» в свое время играл защитник сборной Франции Бишенте Лизаразю, родившийся во Французской Басконии). Из-за этого «Атлетик» крайне неохотно расстается с собственными воспитанниками: в отличие от других команд Ла Лиги, он не может просто выйти на трансферный рынок и купить, кого пожелает.

Полузащитник Икер Муньяин, которого на протяжении карьеры сватали в «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и другие топ-клубы Европы, в итоге провел на стадионе «Нуэво Сан-Мамес» 15 сезонов. Сейчас Муньяину 31 год, и он только этим летом ушел из «Атлетика» свободным агентом.

Источник: Reuters

Иньяки Уильямс защищает цвета взрослой команды «Атлетика» уже 10 лет — и не собирается останавливаться, его контракт рассчитан до лета 2028 года. Выносливость, передавшаяся Иньяки от отца, позволила ему установить удивительный рекорд: в период с 7 апреля 2016 года по 29 января 2023-го, на протяжении 6 лет, 9 месяцев и 22 дней, Уильямс-старший выходил на поле во всех матчах «Атлетика» в Ла Лиге. Сезоны-2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 и 2021/22 Иньяки отыграл полностью — по 38 матчей в чемпионате Испании!

В качестве национальной сборной Иньяки выбрал для себя Гану, за которую провел на данный момент 17 матчей. Нико, в отличие от брата, решил выступать за сборную Испании — и прямо сейчас, вместе с Ламином Ямалем, составляет пару летучих «крыльев» Красной фурии.

В воскресенье Нико может стать чемпионом Европы в составе Испании, за независимость от которой баски очень долго боролись и проливали кровь. Но это уже совсем другая история.

Тимофей Яценко

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История чемпионатов
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
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