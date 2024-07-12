Юран ответил, на что могла бы претендовать сборная России на Евро-2024

«Сложно было бы на что-то претендовать. Взять тех же сербов, словаков, чехов: там ребята играют в европейских чемпионатах, пусть и не в топовых командах. У нас, к сожалению, никто там не играет, кроме Головина. Здесь самое главное, что если бы у нас хотя бы костяк играл в европейском чемпионате, то тогда да, а когда играешь в своём чемпионате, то очень сложно потом на европейском уровне психологически конкурировать. Было бы сложно, нужно больше игроков в Европе», — приводит слова Юрана «Советский спорт».