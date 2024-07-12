Морату травят. Финал Евро-2024 — шанс заткнуть хейтеров

Евро-2024, сборная Испании — Альваро Мората: почему игрока продолжают травить, статистика, голы, высказывания, карьера | Источник: Getty Images

У Испании самая мощная сборная Евро-2024. Тем удивительнее, что капитаном команды остаётся Альваро Мората. И это при наличии таких футболистов, как Родри и Карвахаль. Оба — явно более статусные игроки. Тем более что Мората в какой-то момент вообще превратился в мем. Нападающие, которые постоянно промахиваются: Лукаку, Вернер, Мората… Это же как везёт «Челси» на таких парней!

Хейт вокруг испанца сформировался давно. Пожалуй, пиком ненависти стал Евро-2020, когда команда Луиса Энрике упустила кучу моментов в матче с Польшей. Испанские болельщики и до этого освистывали своего нападающего, однако после очередных промахов недовольство стало настолько масштабным, что с ним было уже тяжело справиться. «Я провёл девять часов без сна после матча с Польшей. Получил угрозы и оскорбления в адрес моей семьи. Люди свистят мне, но я стараюсь изо всех сил», — рассказывал Мората, которому даже пришлось обратиться за помощью к психологу.

То было ещё на групповом этапе, а в полуфинале Евро-2020 попалась Италия. Матч дошёл до серии пенальти, где последний удар испанцев не реализовал именно Мората. Новая волна хейта захлестнула нападающего, который с тремя мячами стал лучшим бомбардиром команды на том турнире. Забивал важные голы — в том числе итальянцам, что и позволило добраться до серии пенальти.

Перед этим Евро Мората провёл неплохой сезон. Забил в чемпионате 15 мячей, хотя далеко не всегда выходил в старте (22 матча в основе). Получился в среднем гол на 127 минут. Один из лучших показателей в Ла Лиге, если брать тех, у кого 1000+ минут на поле. Однако ещё до старта Евро форвард словил очередную порцию критики. Морату освистали на «Бернабеу» во время товарищеского матча Испания — Бразилия. Главный тренер хозяев Луис де ла Фуэнте после матча был возмущён и даже сказал, что ему стыдно из-за фанатов.

Испанцы в финале после волевой победы над Францией 31 фотография 31 фотография 31 фотография

А на днях (прямо по ходу плей-офф Евро-2024) испанское издание El Confidencial вышло с заголовком: «Мората — капитан, который позорит Испанию, и не только своей плохой формой на Евро». Тут уже не выдержала жена футболиста, которая написала у себя в соцсетях: «Я ненавижу роль жертвы и нагнетать скандал, но эта ситуация, извините, мне не кажется нормальной. Единственное, что я вижу — бездарный журналист вот с таким заголовком за день до полуфинала Испании».

И тут напрашивается вопрос: а так ли плох Мората? Если взглянуть на метрику xG, то последние два чемпионата Испании нападающий выдаёт оверперфоманс (забивает больше, чем у него должно быть, исходя из ожидаемых голов). Комментатор Станислав Минин считает, что по Морате можно судить, насколько человек разбирается в футболе: кто понимает игру глубоко — видит, насколько он полезен. Если взглянуть на полуфинал Испания — Франция, то безусловно всё внимание опять было сконцентрировано на Ямале и Уильямсе, но Мората цеплялся за мячи и зарабатывал фолы. Самое забавное, что на нём фолили даже после матча.

Когда испанцы праздновали выход в финал, на поле выбежал болельщик и за ним рванули охранники. Один из них не устоял на ногах, рухнул на газон и сбил Мортату. В результате нападающий уходил с поля прихрамывая. Скорее всего, это не помешает форварду сыграть в финале. По крайней мере, так сказал сам Мората, добавив: «Просто жёлтая карточка стюарду, и всё».

Футбол Евро 2024 Финал, 14.07.2024, 22:00 Испания - Англия -

За испанцем на Евро-2024 следили некоторые клубы. Сообщалось, что Моуринью хочет видеть форварда в «Фенербахче», а «Аль-Кадсия» из Саудовской Аравии заманивала деньгами. Однако, по информации Фабрицио Романо, форвард решил остаться в «Атлетико» и уже сообщил об этом мадридскому клубу.

На фоне постоянного давления Мората вошёл в топ бомбардиров в истории чемпионатов Европы. У испанца семь мячей, больше только у Платини (9) и Роналду (14). Испанец не так плох по игре, если избавиться от мышления хайлайтами. Да, странновато, что капитанская повязка не у Родри. Возможно, это специальный жест тренерского штаба с целью поддержать футболиста, чтобы он чувствовал не только критику, но и доверие. Правда, негатив будто всё равно перевешивает, и Мората близок к уходу из сборной сразу после финала Евро-2024. То есть уже в 31 год. Так что для Мораты матч с Англией — ключевая возможность заткнуть хейтеров.