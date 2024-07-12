Нигматуллин: Хочется, чтобы Кейн выиграл первый трофей, у Ямаля ещё много побед впереди

"Финал чемпионата Европы между Испанией и Англией — это классная афиша. Я рад, что будет такой финал между двумя крутыми сборными и не вышли в него тёмные лошадки или произошли суперсенсации. Сборную Англию критиковали всё Евро, но она в финале и проявляет себя очень прагматично. При этом это уже второй финал подряд у Саутгейта, поэтому случайностью не назовёшь, а победителей не судят, если они выиграют.