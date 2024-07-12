Ринат Дасаев назвал лучшего тренера Евро-2024
Легендарный советский вратарь Ринат Дасаев поделился впечатлениями от проходящего в Германии чемпионата Европы.
Легендарный советский вратарь Ринат Дасаев поделился впечатлениями от проходящего в Германии чемпионата Европы.
«Самая запоминающаяся команда Евро — Испания. Они в хорошей форме и спокойно могут стать чемпионами. У них есть Ямаль — 16-летний игрок. Но сказать, что он сейчас лучший на чемпионате Европы — трудно. Главное, парень неплохой. У них такая команда, что даже молодым доверяют. Лучший тренер — де ла Фуэнте, который еще и мой друг. Мы с ним два года играли в “Севилье” и до сих пор дружим, даже приглашал его на празднование 60-летия. С ним Испания стала играть в другой футбол. Раньше они катали мяч без опасных моментов, без ударов, а здесь стараются атаковать. Они используют разрезные передачи, которые быстро отрезают 3−4 игроков. Есть хорошие вингеры. Это и отличает эту Испанию. Если Испания выиграет Евро, то де ла Фуэнте точно будет лучшим, но он это и сейчас доказывает. Луис доверяет молодым, многих из которых тренировал в юношеской команде. Он делает ставку на своих воспитанников, а они хорошие ребята и игроки, что и доказывают. Так что де ла Фуэнте лучший тренер турнира», — сказал Дасаев в интервью корреспонденту Sport24.
С 1978 по 1988 год Дасаев выступал за московский «Спартак», с которым дважды становился чемпионом СССР и еще пять раз завоевывал серебряные медали. Заключительные годы карьеры вратарь провел в испанской «Севилье», которая купила его у красно-белых за два миллиона долларов. За всю свою карьеру Дасаев провел 229 «сухих» матчей и долгое время возглавлял клуб Льва Яшина, пока в 2015 году его достижение не превзошел вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Он провел 91 матч за сборную Советского Союза и был ее основным вратарем в 1980-х годах. В 1982 году Дасаев выиграл награду лучшему футболисту страны, а в 1988 году в cоставе сборной СССР играл в финале чемпионат Европы. Дасаева неоднократно называли в числе лучших вратарей в истории футбола.