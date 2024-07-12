Ринат Дасаев назвал лучшего тренера Евро-2024

«Самая запоминающаяся команда Евро — Испания. Они в хорошей форме и спокойно могут стать чемпионами. У них есть Ямаль — 16-летний игрок. Но сказать, что он сейчас лучший на чемпионате Европы — трудно. Главное, парень неплохой. У них такая команда, что даже молодым доверяют. Лучший тренер — де ла Фуэнте, который еще и мой друг. Мы с ним два года играли в “Севилье” и до сих пор дружим, даже приглашал его на празднование 60-летия. С ним Испания стала играть в другой футбол. Раньше они катали мяч без опасных моментов, без ударов, а здесь стараются атаковать. Они используют разрезные передачи, которые быстро отрезают 3−4 игроков. Есть хорошие вингеры. Это и отличает эту Испанию. Если Испания выиграет Евро, то де ла Фуэнте точно будет лучшим, но он это и сейчас доказывает. Луис доверяет молодым, многих из которых тренировал в юношеской команде. Он делает ставку на своих воспитанников, а они хорошие ребята и игроки, что и доказывают. Так что де ла Фуэнте лучший тренер турнира», — сказал Дасаев в интервью корреспонденту Sport24.