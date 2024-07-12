Саутгейт сообщил, что пока не определился с дальнейшей работой в сборной Англии по футболу

Нынешний контракт Саутгейта рассчитан до декабря 2024 года. 11 июля газета The Times сообщила о желании Футбольной ассоциации Англии продлить соглашение со специалистом.
«Эмоционально для меня сейчас невозможно принять логичное решение, поскольку в течение двух лет я был сосредоточен только на победе на чемпионате Европы, — сказал Саутгейт. — Последние пять-шесть недель были настоящими американскими горками. Так что на самом деле я не знаю, на каком этапе сейчас нахожусь. На данный момент я полностью сосредоточен на подготовке команды к финалу и полон решимости продолжать руководить ею так же, как в течение последнего месяца».
Саутгейту 53 года, он возглавляет английскую сборную с 2016 года. Под его руководством англичане заняли второе место на чемпионате Европы в 2021 году, уступив в финале сборной Италии (1:1, 2:3 по пенальти). На чемпионате мира 2018 года в России сборная Англии заняла четвертое место, на мировом первенстве в 2022 году команда завершила выступление на стадии четвертьфинала.
14 июля сборная Англии проведет финальный матч чемпионата Европы. Ее соперником станет команда Испании.
Англия во второй раз подряд вышла в финал Евро