Саутгейт сообщил, что пока не определился с дальнейшей работой в сборной Англии по футболу

«Эмоционально для меня сейчас невозможно принять логичное решение, поскольку в течение двух лет я был сосредоточен только на победе на чемпионате Европы, — сказал Саутгейт. — Последние пять-шесть недель были настоящими американскими горками. Так что на самом деле я не знаю, на каком этапе сейчас нахожусь. На данный момент я полностью сосредоточен на подготовке команды к финалу и полон решимости продолжать руководить ею так же, как в течение последнего месяца».