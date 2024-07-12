«Барселона» совместит двух самых ярких тинейджеров Евро. Уильямс — топ-ответ на Мбаппе в «Реале»

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналНе начался
тв
14.07ИспанияАнглия
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22:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» совместит двух самых ярких тинейджеров Евро. Уильямс — топ-ответ на Мбаппе в «Реале»

Дуэт Уильямс — Ямаль выжигает поля чемпионата Европы.

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«Барселона» совместит двух самых ярких тинейджеров Евро. Уильямс — топ-ответ на Мбаппе в «Реале» | Источник: Reuters

«Барселона» договорилась о личном контракте с одним из самых ярких игроков чемпионата Европы Нико Уильямсом. Вингер «Атлетика» появился в основе сборной Испании в каждом матче, кроме заключительного тура группового этапа с Албанией (1:0), набрал «1+1» и здорово выглядит с другим юным крайним нападающим «красной фурии» Ламином Ямалем. По информации castelldefelsnoticias, Нико уже ищет дом в Кастельдефельсе — каталонском городке неподалеку от Барселоны. Для заключения сделки сине-гранатовым осталось наскрести денег на опцию выкупа в 58 миллионов евро.

Уже с осени эта пара, вероятно, будет сносить защитников ла лиги и выступит катализатором накаленной чемпионской гонки, которая в Испании складывается редко, — в пяти из последних семи сезонов чемпион объезжал преследователей минимум на 10 баллов. 22-летний Уильямс в «Барсе» может вернуть времена ярких дуэлей в борьбе за первую строчку. Мощь его связки с Ямалем прошла финальную репетицию в Германии.

Испанцы в финале после волевой победы над Францией
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Как эта пара сыграла на Евро

На флангах сборной Испании находились две взлетные полосы, по которым стартовали Ламин Ямаль и Нико Уильямс. Конечно, большинство внимания привлек 16-летний Ямаль: 1+3 на взрослом Евро и гильотина доя французов в полуфинале — безумие для его возраста. Однако с левого фланга действовал не менее буйный вингер. Нико раскочегарил игру с пока еще действующим чемпионом Европы Италией во втором туре группового этапа (1:0) и выбил 1+1 в ⅛ финала с Грузией (4:1). Лидерский перформанс 22-летнего нападающего окончательно убедил «Барселону» в покупке — она облизывалась на него еще до турнира.

Тинейджеры ворвались в число первых звезд на дебютном крупном турнире в карьере. Ямаль — лучший ассистент наряду с Хави Симонсом (по три), второй по гол+пас (четыре), замкнул топ-10 по npxG (1,7) — ожидаемые голы без учета пенальти. Также он лидер по xA — ожидаемым ассистам. По этой метрике он набрал 2,5 балла — у ближайшего преследователя Коди Гакпо меньше на 0,5. А еще 16-летний школьник вместе с Кристианом Эриксеном выдал больше всех ключевых передач (16).

Чуть более опытный партнер Ямаля не сильно отстал. Уильямс — второй по передачам (12) и третий по кроссам в штрафную (четыре). Вместе с Ламином он второй по ожидаемым ассистам (по 1,8) и восьмой по успешным обводкам (12). Также Нико замыкает топ-10 по совершению действий, приведшим к удару (20).

Неконтролируемая пара крайних нападающих превратилась в опасное оружие «красной фурии», а сами парни, кажется, отлично сыгрались и сдружились. Уильямс эпизодически сдваивался с Ямалем на правом фланге — особенно часто во втором тайме полуфинала с Францией, когда испанцы реже владели мячом. После игры вингер «Атлетика» запостил фотку с Ламином из раздевалки, которую подписал: «Мой младший брат — MVP». 16-летний алмаз «Барселоны» по ходу турнира тоже нередко выкладывал совместные фотографии с ганским баском.

Янгстеры вместе танцевали после голов в ворота Грузии, а Испанская футбольная федерация выпустила с ними видео на YouTube. Футболисты выгрузили тонны позитива в отношении друг друга, начав с «камня-ножниц-бумаги». Ламин даже сказал, что они с партнером постоянно общаются в соцсетях и делятся забавным увиденным. У них даже дни рождения почти в один день: у Уильямса 12 июля, у Ямаля — 13-го.

«Он (Алекс Бальде. — Прим. “СЭ”) сказал мне, что есть парень, прошедший молодежные команды, и он очень хорош, — рассказал Нико о знакомстве с Ямалем. — Тогда я не знал его лично. Мы сразу поладили и не прекращали общение с первой встречи».

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Почему трансфер Уильямса вернет «Барсу» в золотую гонку?

Приход Мбаппе в «Реал» выглядел казнью чемпионской интриги в ла лиге. Кто сможет остановить команду с ним, Джудом Беллингемом, Винисиусом, Родриго и другими гениями? Тем более Карло Анчелотти извлекает максимальную пользу даже из игроков типа Хоселу — до высаживания на «Сантьяго Бернабеу» испанец вылетел с «Эспаньолом» в сегунду.

Однако дуэт Уильямса и Ямаля однозначно освежит и преобразит атакующую линию «Барселоны». В прошедшем сезоне, кроме Роберта Левандовски, там не было ни одной настоящей звезды. При этом и поляк регулярно получал критику. Сам Ламин только выходил на топ-уровень и проводил первый сезон во взрослом футболе — перформанс на Евро показал, что он готов к роли полноценного лидера. А Уильямс станет для него фантастически подходящим партнером.

Футбол

Евро 2024
Финал, 14.07.2024, 22:00

Испания-Англия-

«Качество игры Нико Уильямса соответствует уровню национальной команды, — согласился Андрес Иньеста. — Нико провел превосходный сезон и с клубом, так что его имя будут связывать с большими командами. Его переход в “Барсу” вывел бы клуб на новый уровень».

Янгстеры вдвоем разнесли соперников на Евро — с такими атакующими крыльями каталонцы будут намного опаснее и вариативнее. Оба элитно выводят партнеров на удар: Нико прекрасно загружает мяч в штрафную, а Ламин почаще берет на себя. Но он также обладает топовыми диспетческими способностями — на чемпионате Европы вырезал сразу три ассиста.

К тому же футболисты отлично ладят — взаимодействуют не только на поле, но и в обычной жизни. Идеальный микс для прогресса команды, в которой и сейчас сконцентрировано немало молодых талантов — Фермин Лопес, Витор Роке и другие. «Барселона» с дерзким дуэтом Уильямса и Ямаля сможет конкурировать даже с «Реалом», который по уровню состава взлетел от королевского до императорского.

Артемий Кутейников

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1960
Франция
1
СССР
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2
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Югославия
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Чехословакия
Чехословакия
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Италия
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ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2020
11 стран Европы
1
Италия
Италия
2
Англия
Англия
3
Испания
Испания
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Дания
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