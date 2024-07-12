«Барселона» совместит двух самых ярких тинейджеров Евро. Уильямс — топ-ответ на Мбаппе в «Реале» | Источник: Reuters

«Барселона» договорилась о личном контракте с одним из самых ярких игроков чемпионата Европы Нико Уильямсом. Вингер «Атлетика» появился в основе сборной Испании в каждом матче, кроме заключительного тура группового этапа с Албанией (1:0), набрал «1+1» и здорово выглядит с другим юным крайним нападающим «красной фурии» Ламином Ямалем. По информации castelldefelsnoticias, Нико уже ищет дом в Кастельдефельсе — каталонском городке неподалеку от Барселоны. Для заключения сделки сине-гранатовым осталось наскрести денег на опцию выкупа в 58 миллионов евро.

Уже с осени эта пара, вероятно, будет сносить защитников ла лиги и выступит катализатором накаленной чемпионской гонки, которая в Испании складывается редко, — в пяти из последних семи сезонов чемпион объезжал преследователей минимум на 10 баллов. 22-летний Уильямс в «Барсе» может вернуть времена ярких дуэлей в борьбе за первую строчку. Мощь его связки с Ямалем прошла финальную репетицию в Германии.

Испанцы в финале после волевой победы над Францией 31 фотография 31 фотография 31 фотография

Как эта пара сыграла на Евро

На флангах сборной Испании находились две взлетные полосы, по которым стартовали Ламин Ямаль и Нико Уильямс. Конечно, большинство внимания привлек 16-летний Ямаль: 1+3 на взрослом Евро и гильотина доя французов в полуфинале — безумие для его возраста. Однако с левого фланга действовал не менее буйный вингер. Нико раскочегарил игру с пока еще действующим чемпионом Европы Италией во втором туре группового этапа (1:0) и выбил 1+1 в ⅛ финала с Грузией (4:1). Лидерский перформанс 22-летнего нападающего окончательно убедил «Барселону» в покупке — она облизывалась на него еще до турнира.

Тинейджеры ворвались в число первых звезд на дебютном крупном турнире в карьере. Ямаль — лучший ассистент наряду с Хави Симонсом (по три), второй по гол+пас (четыре), замкнул топ-10 по npxG (1,7) — ожидаемые голы без учета пенальти. Также он лидер по xA — ожидаемым ассистам. По этой метрике он набрал 2,5 балла — у ближайшего преследователя Коди Гакпо меньше на 0,5. А еще 16-летний школьник вместе с Кристианом Эриксеном выдал больше всех ключевых передач (16).

Чуть более опытный партнер Ямаля не сильно отстал. Уильямс — второй по передачам (12) и третий по кроссам в штрафную (четыре). Вместе с Ламином он второй по ожидаемым ассистам (по 1,8) и восьмой по успешным обводкам (12). Также Нико замыкает топ-10 по совершению действий, приведшим к удару (20).

Неконтролируемая пара крайних нападающих превратилась в опасное оружие «красной фурии», а сами парни, кажется, отлично сыгрались и сдружились. Уильямс эпизодически сдваивался с Ямалем на правом фланге — особенно часто во втором тайме полуфинала с Францией, когда испанцы реже владели мячом. После игры вингер «Атлетика» запостил фотку с Ламином из раздевалки, которую подписал: «Мой младший брат — MVP». 16-летний алмаз «Барселоны» по ходу турнира тоже нередко выкладывал совместные фотографии с ганским баском.

Янгстеры вместе танцевали после голов в ворота Грузии, а Испанская футбольная федерация выпустила с ними видео на YouTube. Футболисты выгрузили тонны позитива в отношении друг друга, начав с «камня-ножниц-бумаги». Ламин даже сказал, что они с партнером постоянно общаются в соцсетях и делятся забавным увиденным. У них даже дни рождения почти в один день: у Уильямса 12 июля, у Ямаля — 13-го.

«Он (Алекс Бальде. — Прим. “СЭ”) сказал мне, что есть парень, прошедший молодежные команды, и он очень хорош, — рассказал Нико о знакомстве с Ямалем. — Тогда я не знал его лично. Мы сразу поладили и не прекращали общение с первой встречи».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/f0I-RYPRikg" title="Nico Williams y Lamine Yamal: el baile y la alegría de España | SEFUTBOL" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Почему трансфер Уильямса вернет «Барсу» в золотую гонку?

Приход Мбаппе в «Реал» выглядел казнью чемпионской интриги в ла лиге. Кто сможет остановить команду с ним, Джудом Беллингемом, Винисиусом, Родриго и другими гениями? Тем более Карло Анчелотти извлекает максимальную пользу даже из игроков типа Хоселу — до высаживания на «Сантьяго Бернабеу» испанец вылетел с «Эспаньолом» в сегунду.

Однако дуэт Уильямса и Ямаля однозначно освежит и преобразит атакующую линию «Барселоны». В прошедшем сезоне, кроме Роберта Левандовски, там не было ни одной настоящей звезды. При этом и поляк регулярно получал критику. Сам Ламин только выходил на топ-уровень и проводил первый сезон во взрослом футболе — перформанс на Евро показал, что он готов к роли полноценного лидера. А Уильямс станет для него фантастически подходящим партнером.

Футбол Евро 2024 Финал, 14.07.2024, 22:00 Испания - Англия -

«Качество игры Нико Уильямса соответствует уровню национальной команды, — согласился Андрес Иньеста. — Нико провел превосходный сезон и с клубом, так что его имя будут связывать с большими командами. Его переход в “Барсу” вывел бы клуб на новый уровень».

Янгстеры вдвоем разнесли соперников на Евро — с такими атакующими крыльями каталонцы будут намного опаснее и вариативнее. Оба элитно выводят партнеров на удар: Нико прекрасно загружает мяч в штрафную, а Ламин почаще берет на себя. Но он также обладает топовыми диспетческими способностями — на чемпионате Европы вырезал сразу три ассиста.

К тому же футболисты отлично ладят — взаимодействуют не только на поле, но и в обычной жизни. Идеальный микс для прогресса команды, в которой и сейчас сконцентрировано немало молодых талантов — Фермин Лопес, Витор Роке и другие. «Барселона» с дерзким дуэтом Уильямса и Ямаля сможет конкурировать даже с «Реалом», который по уровню состава взлетел от королевского до императорского.