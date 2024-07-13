Главный тренер сборной Испании — о Морате: «У нас не ценят хорошее. В другой стране он был бы легендой» | Источник:

«В Испании нам трудно признать хорошие вещи, которые у нас есть. У него цифры суперзвезды. Он четвертый лучший бомбардир в истории сборной Испании, третий лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы и выигрывал титулы в лучших клубах. В другой стране он был бы легендой», — сказал де ла Фуэнте на пресс-конференции.