Гарет Саутгейт: думаю, что мы повысили авторитет английского футбола

«Я определённо взялся за эту работу, чтобы попытаться помочь английскому футболу улучшиться. Я знаю, что победа будет означать не только для широкой публики в Англии, но и особенно для людей, вовлечённых в английский футбол: от тех, кто занимается развитием молодых игроков, до тех, кто руководит клубами на всех уровнях игры.



На самом деле, я думаю, что мы повысили авторитет английского футбола в том смысле, как его воспринимают во всём мире. Но в конечном счёте, пока не выиграешь трофей, всегда будут возникать вопросы — как за границей, так и дома — о том, что мы сделали», — приводит слова Саутгейта Sky News.