Лучшие — враг хороших. В финале Евро сыграют Испания и Англия

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Перед этим финалом забавно думать о том, насколько же две сборные, принадлежащие, строго говоря, к одной ценовой категории, одной нише — нише для сливок футбольного света, элиты из элит, — могут отличаться друг друга с точки зрения бэкграунда.

Последние испанские большие успехи большинство из тех, кто в воскресенье вечером окажется на трибунах берлинского стадиона, наверняка помнят в деталях: чуть больше десяти лет прошло же всего. Чемпионат мира 2010 года, чемпионаты Европы 2008-го и 2012-го. Хави, Андрес Иньеста, Карлес Пуйоль, Икер Касильяс, Фернандо Торрес. «Тики-така» — стиль, выглядевший некоторое время настоящим откровением, а потом внезапно всем, включая его апологетов, надоевший и потерявший актуальность, в конце концов уступив место нынешнему, резче и решительнее.

Последний — и, собственно, единственный — английский успех, практически для всей, видимо, аудитории финала — это прежде всего кадры кинохроники, почти стертый беспощадным временем миф. Решающий матч чемпионата мира 1966 года на «Уэмбли» против немцев. Бобби Чарльтон, Бобби Мур, Гордон Бэнкс. Хет-трик Джеффа Херста. Советский линейный арбитр Тофик Бахрамов, засчитывающий его гол после попадания мяча в перекладину и отскока куда-то то ли на линию ворот, то ли чуть-чуть за нее. О ВАР тогда не пишут даже в научной фантастике, так что даже не проверишь.

А дальше — ожидание, что вот-вот сложится со следующим титулом, которому нет и нет конца. И обязательные материалы в английской прессе перед каждым топовым турниром, перечисляющие и осмысливающие все предшествовавшие ему неудачи. С каждым новым их все больше и больше. Сейчас замыкают список осечка в четвертьфинале катарского мирового первенства против французов в декабре 2022-го и финал предыдущего чемпионата Европы на том же Wembley против итальянцев трехлетней давности — с обменом голами в основное время и ступором в серии пенальти молодежи, которой доверился тренер Гарет Саутгейт. Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо в немецкой заявке нет, а Букайо Сака и сейчас в числе ключевых персонажей незадачливой сборной.

А в памяти у всех, кому тогда хотелось английской победы, засело ощущение жуткой боли.

Свое поле, соперник не самый страшный, хорошая игра на пути к главному матчу — и на тебе очередной срыв. Сейчас расклад, конечно, иной: и поле нейтральное, и у букмекеров сборная Англии котируется ниже, а Opta, перемалывающая все цифровые нюансы, считает, что вероятность ее выигрыша не дотягивает и до 40%. Но спорить-то вроде бессмысленно.

Легко вообразить, как не обремененному коверкающими реальность симпатиями к кому-то из участников финала предлагают написать два маленьких сочинения. В одном надо объяснить, почему в берлинском финале верх возьмут испанцы, в другом — англичане. Когда автор примется за испанцев, слова польются водопадом, сами собой. Потому что шесть побед в шести матчах турнира. Потому что забита чертова дюжина мячей, а как минимум неплохих шансов забить создано под сотню. И это в матчах в том числе с хорватами, итальянцами, немцами и французами. Потому что в полуфинале против сборной Франции не обратили внимания ни на ранний гол оппонентов, ни на кадровые проблемы в искореженной дисквалификациями обороне: а Робен Ле Норман с Дани Карвахалем в нее ведь вернутся.

Потому что Ламин Ямаль, который в субботу отмечает день рождения и на берлинский газон выйдет не 16-летним, а 17-летним вундеркиндом, и Нико Уильямс — лучшие вингеры чемпионата.

Родри с Фабиано Руисом — лучшие опорники, Марк Кукурелья — лучший фланговый игрок, а Дани Ольмо против французов показал, что в амплуа пирата передней линии с плеймейкерскими и бомбардирскими функциями ничуть не хуже Педри, сломанного Тони Кроосом. Потому что все работает, каким бы ни был счет и на что бы ни ставил соперник. Потому что ярче и сильнее испанцев никого нет. Это факт, не требующий никаких доказательств.

А что рассказать про сборную Англии? С ходу на ум приходят только ее вечные страдания, сначала — на групповом этапе, затем — в плей-офф. Спасения на флажке и в ⅛ финала со словаками, и в четвертьфинале со швейцарцами. Полуфинал с голландцами, тоже открывшийся пропущенным голом и завершившийся мячом — опять же на излете основного времени — Олли Уоткинса.

Впечатляет, однако совсем не похоже на чемпионский марш. На этом хочется поставить точку, но как-то неловко так упрощать, надо же хоть что-то добавить. И удивительное дело, в таких же ужасных, как у английских футболистов на первенстве, мучениях мысли все же рождаются, обретают внятные очертания.

Есть же чувство, что в плей-офф, как бы ни хотелось все свести к характеру, сборная Англии повышала и качество игры.

Если оставить за скобками неудачные первые минуты полуфинала против голландцев и странный отрезок во втором тайме, когда англичане отдали противнику мяч, то их футбол походил на тот, который к лицу этой команде.

Передвинувшись с позиции левого инсайда гораздо правее, нашел себя, кажется, Фил Фоден. Букайо Сака у правой бровки гораздо эффективнее, чем ближе к центру, где обитал вплоть до четвертьфинала. Что-то склеивается у Джуда Беллингема с Харри Кейном, пусть финал формально принесли не они, а вышедшие со скамейки Коул Палмер с Уоткинсом. Люк Шоу набирает форму, и, возможно, ее уже хватает для появления в стартовом составе на левом фланге. А Кобби Майну вообще предстал в какой-то момент чуть ли не улучшенной версией испанца Родри — и разрушает, и подключается к атакам, а эффективность передач просто фантастическая: из 138 выполненных на турнире лишь пять неточных.

И разве тернистая дорога в футболе не чаще выводит к титулам, чем слишком ровная, а характер, закаленные испытаниями нервы не тот фактор, который именно в финалах, истории специфической, бывает важнее класса? Англичане-то три года назад на личном опыте как раз вроде бы убедились, что бывает.