Лучшие — враг хороших. В финале Евро сыграют Испания и Англия

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
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24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
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24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
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Группа DЗавершен
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25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
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25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналНе начался
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08:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Лучшие — враг хороших. В финале Евро сыграют Испания и Англия

XVII чемпионат Европы по футболу завершится в воскресенье столкновением в берлинском финале испанцев с англичанами, то есть самой яркой и интересной его сборной со сборной не самой яркой и не самой интересной, зато уже столько пережившей, что очередное чудо в ее исполнении никого, кажется, особенно и не удивит.

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Перед этим финалом забавно думать о том, насколько же две сборные, принадлежащие, строго говоря, к одной ценовой категории, одной нише — нише для сливок футбольного света, элиты из элит, — могут отличаться друг друга с точки зрения бэкграунда.

Последние испанские большие успехи большинство из тех, кто в воскресенье вечером окажется на трибунах берлинского стадиона, наверняка помнят в деталях: чуть больше десяти лет прошло же всего. Чемпионат мира 2010 года, чемпионаты Европы 2008-го и 2012-го. Хави, Андрес Иньеста, Карлес Пуйоль, Икер Касильяс, Фернандо Торрес. «Тики-така» — стиль, выглядевший некоторое время настоящим откровением, а потом внезапно всем, включая его апологетов, надоевший и потерявший актуальность, в конце концов уступив место нынешнему, резче и решительнее.

Последний — и, собственно, единственный — английский успех, практически для всей, видимо, аудитории финала — это прежде всего кадры кинохроники, почти стертый беспощадным временем миф. Решающий матч чемпионата мира 1966 года на «Уэмбли» против немцев. Бобби Чарльтон, Бобби Мур, Гордон Бэнкс. Хет-трик Джеффа Херста. Советский линейный арбитр Тофик Бахрамов, засчитывающий его гол после попадания мяча в перекладину и отскока куда-то то ли на линию ворот, то ли чуть-чуть за нее. О ВАР тогда не пишут даже в научной фантастике, так что даже не проверишь.

А дальше — ожидание, что вот-вот сложится со следующим титулом, которому нет и нет конца. И обязательные материалы в английской прессе перед каждым топовым турниром, перечисляющие и осмысливающие все предшествовавшие ему неудачи. С каждым новым их все больше и больше. Сейчас замыкают список осечка в четвертьфинале катарского мирового первенства против французов в декабре 2022-го и финал предыдущего чемпионата Европы на том же Wembley против итальянцев трехлетней давности — с обменом голами в основное время и ступором в серии пенальти молодежи, которой доверился тренер Гарет Саутгейт. Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо в немецкой заявке нет, а Букайо Сака и сейчас в числе ключевых персонажей незадачливой сборной.

А в памяти у всех, кому тогда хотелось английской победы, засело ощущение жуткой боли.

Свое поле, соперник не самый страшный, хорошая игра на пути к главному матчу — и на тебе очередной срыв. Сейчас расклад, конечно, иной: и поле нейтральное, и у букмекеров сборная Англии котируется ниже, а Opta, перемалывающая все цифровые нюансы, считает, что вероятность ее выигрыша не дотягивает и до 40%. Но спорить-то вроде бессмысленно.

Легко вообразить, как не обремененному коверкающими реальность симпатиями к кому-то из участников финала предлагают написать два маленьких сочинения. В одном надо объяснить, почему в берлинском финале верх возьмут испанцы, в другом — англичане. Когда автор примется за испанцев, слова польются водопадом, сами собой. Потому что шесть побед в шести матчах турнира. Потому что забита чертова дюжина мячей, а как минимум неплохих шансов забить создано под сотню. И это в матчах в том числе с хорватами, итальянцами, немцами и французами. Потому что в полуфинале против сборной Франции не обратили внимания ни на ранний гол оппонентов, ни на кадровые проблемы в искореженной дисквалификациями обороне: а Робен Ле Норман с Дани Карвахалем в нее ведь вернутся.

Потому что Ламин Ямаль, который в субботу отмечает день рождения и на берлинский газон выйдет не 16-летним, а 17-летним вундеркиндом, и Нико Уильямс — лучшие вингеры чемпионата.

Родри с Фабиано Руисом — лучшие опорники, Марк Кукурелья — лучший фланговый игрок, а Дани Ольмо против французов показал, что в амплуа пирата передней линии с плеймейкерскими и бомбардирскими функциями ничуть не хуже Педри, сломанного Тони Кроосом. Потому что все работает, каким бы ни был счет и на что бы ни ставил соперник. Потому что ярче и сильнее испанцев никого нет. Это факт, не требующий никаких доказательств.

А что рассказать про сборную Англии? С ходу на ум приходят только ее вечные страдания, сначала — на групповом этапе, затем — в плей-офф. Спасения на флажке и в ⅛ финала со словаками, и в четвертьфинале со швейцарцами. Полуфинал с голландцами, тоже открывшийся пропущенным голом и завершившийся мячом — опять же на излете основного времени — Олли Уоткинса.

Впечатляет, однако совсем не похоже на чемпионский марш. На этом хочется поставить точку, но как-то неловко так упрощать, надо же хоть что-то добавить. И удивительное дело, в таких же ужасных, как у английских футболистов на первенстве, мучениях мысли все же рождаются, обретают внятные очертания.

Есть же чувство, что в плей-офф, как бы ни хотелось все свести к характеру, сборная Англии повышала и качество игры.

Если оставить за скобками неудачные первые минуты полуфинала против голландцев и странный отрезок во втором тайме, когда англичане отдали противнику мяч, то их футбол походил на тот, который к лицу этой команде.

Передвинувшись с позиции левого инсайда гораздо правее, нашел себя, кажется, Фил Фоден. Букайо Сака у правой бровки гораздо эффективнее, чем ближе к центру, где обитал вплоть до четвертьфинала. Что-то склеивается у Джуда Беллингема с Харри Кейном, пусть финал формально принесли не они, а вышедшие со скамейки Коул Палмер с Уоткинсом. Люк Шоу набирает форму, и, возможно, ее уже хватает для появления в стартовом составе на левом фланге. А Кобби Майну вообще предстал в какой-то момент чуть ли не улучшенной версией испанца Родри — и разрушает, и подключается к атакам, а эффективность передач просто фантастическая: из 138 выполненных на турнире лишь пять неточных.

И разве тернистая дорога в футболе не чаще выводит к титулам, чем слишком ровная, а характер, закаленные испытаниями нервы не тот фактор, который именно в финалах, истории специфической, бывает важнее класса? Англичане-то три года назад на личном опыте как раз вроде бы убедились, что бывает.

Автор: Алексей Доспехов

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