Андрей Лунин: с таким футболом Украина на Евро заслуживала большего

«Сначала нам нужно было пройти плей-офф отбора в марте, и мы это сделали. Мы хотели подарить людям радость выхода в плей-офф финальной стадии турнира.



Нам очень жаль, что этого не произошло, потому что с футболом, который мы показали во втором и третьем матчах, мы заслуживали большего», — приводит слова Лунина Marca.