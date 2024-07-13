Стало известно, когда будет объявлено о завершении карьеры Мюллера в сборной Германии

Объявление об этом состоится на текущих выходных (13−14 июля), сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман уже проинформирован о решении Мюллера. При этом подчёркивается, что полузащитник хочет выполнить свои контрактные обязательства с «Баварией». Трудовое соглашение 34-летнего футболиста с немецким грандом рассчитано до лета 2025 года.