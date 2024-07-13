Ламину Ямалю исполнилось 17 лет за день до финала Евро-2024

Отметим, что сейчас Ямаль находится в расположении национальной команды Испании. Ранее Ламин стал самым молодым автором забитого мяча в истории чемпионатов Европы и мира. На Евро-2024 Ямаль принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив один гол и три результативные передачи.