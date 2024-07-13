Приз лучшему бомбардиру Евро разделят между футболистами, забившими одинаковое количество голов
В УЕФА изменили критерии лучшего бомбардира чемпионата Европы, сообщает Mirror.
В УЕФА изменили критерии лучшего бомбардира чемпионата Европы, сообщает Mirror.
Отмечается, что теперь приз будет вручен всем футболистам, которые лидируют по показателю «забитые голы».
Если раньше лучшего бомбардира определяли по дополнительным показателям в случае равенства забитых мячей, то сейчас приз отдадут всем игрокам.
На данный момент на награду претендуют 6 футболистов, забивших по 3 гола: Дани Ольмо, Харри Кейн, Жорж Микаутадзе, Коди Гакпо, Джамал Мусиала, Иван Шранц.
Реальный шансы выиграть приз единолично имеют Кейн (Англия) и Ольмо (Испания), которые сойдутся друг против друга в финале Евро 14 июля.