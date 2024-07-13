Приз лучшему бомбардиру Евро разделят между футболистами, забившими одинаковое количество голов

Отмечается, что теперь приз будет вручен всем футболистам, которые лидируют по показателю «забитые голы».

Футбол Евро 2024 Финал, 14.07.2024, 22:00 Испания - Англия -

Если раньше лучшего бомбардира определяли по дополнительным показателям в случае равенства забитых мячей, то сейчас приз отдадут всем игрокам.

На данный момент на награду претендуют 6 футболистов, забивших по 3 гола: Дани Ольмо, Харри Кейн, Жорж Микаутадзе, Коди Гакпо, Джамал Мусиала, Иван Шранц.