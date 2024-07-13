Тренер сборной Испании играл с Дасаевым. Неизвестные факты о де ла Фуэнте-футболисте

Испания — Англия, финал Евро-2024, каким футболистом был Луис де ла Фуэнте, играл вместе с Дасаевым | Источник: Чемпионат.com

14 июля — день завершения чемпионата Европы. Сборная Испании претендует на третий титул чемпиона континента в XXI веке (ранее она побеждала в 2008 и 2012 годах). Сейчас команду к успеху ведёт Луис де ла Фуэнте — тренер, которому желает победы легендарный советский вратарь Ринат Дасаев.

Де ла Фуэнте начинал в атаке. Смена позиции спасла его карьеру

Луис унаследовал любовь к футболу от своего отца. Тот всегда посещал матчи «Атлетика» из Бильбао, когда мог. Именно в этом клубе де ла Фуэнте дебютировал в Ла Лиге в 1981 году. Луис, как правило, играл на позиции левого защитника. Позднее он также выступал за «Севилью» и «Алавес». Луис прошёл через все юношеские сборные Испании, включая олимпийскую, но так и не попал в национальную команду. Во время игровой карьеры у де ла Фуэнте был другой имидж — он носил волосы и усы.

Бо́льшую часть времени Луис провёл в Бильбао. Вместе с «Атлетиком» он стал чемпионом Испании (1983, 1984), победителем Кубка Испании (1984) и Суперкубка страны (1984). Таким образом, фланговый защитник завоевал все трофеи на внутреннем уровне. Он отыграл 240 матчей в Ла Лиге, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. Кроме того, у де ла Фуэнте есть опыт выступления в еврокубках (11 — в Кубке УЕФА и три — в Кубке европейских чемпионов).

Кстати, де ла Фуэнте начинал в нападении и мечтал забивать мячи. Повезло, что в нём разглядели флангового защитника. Бывший тренер «Атлетика» Хавьер Клементе усадил бы парня в глубокий запас, не смени тот позицию. «Он много болтал и играл как дерьмо. У Луиса был сложный характер. Повезло, что рядом с ним оказались мы», — утверждал Клементе.

Луис играл в «Севилье» с Дасаевым. У испанца был серьёзный конкурент, который усадил его в запас

Почему же Дасаев называет де ла Фуэнте другом? В конце 80-х годов прошлого века советский вратарь заскочил в Испанию и подписал контракт с «Севильей». В то время в команде был де ла Фуэнте. Они отыграли в одном клубе пару лет. Позднее Дасаев занялся тренерской деятельностью в Испании, а де ла Фуэнте вернулся в Бильбао. Луис завершил карьеру в «Алавесе» и сделал это в возрасте 33 лет.

«Естественно, моя симпатия в финале Евро будет на стороне Испании. Тем более команду тренирует мой друг де ла Фуэнте, с которым мы играли два года в “Севилье”. Потом он приезжал ко мне на 50-летие. Я буду болеть за сборную Испании и за де ла Фуэнте». Ринат Дасаев лучший вратарь мира в 1988 году

А вот комментарий Хавьера Аскаргорты — человека, который тренировал Луиса в «Севилье»: «У меня остались очень приятные воспоминания о де ла Фуэнте. По правде говоря, забавно вспоминать о Луисе, ведь тогда у него было гораздо больше волос на голове, чем сейчас, и усы. Я удивился, когда де ла Фуэнте стал тренером, ведь в 80-е годы он не особо интересовался тактикой. Желаю Луису всего наилучшего».

Конкурентом де ла Фуэнте в «Севилье» был Маноло Хименес (позднее тоже станет тренером). В связи с этим тренеру даже приходилось ставить де ла Фуэнте на позицию опорного полузащитника. Правда, позднее Луиса всё-таки усадили в запас.

«У нас была отличная команда с большим количеством конкурентоспособных футболистов, — вспоминает Хименес. — Приход Луиса улучшил мою игру. Он постоянно поддерживал меня. Благодаря де ла Фуэнте я обрёл стабильность. Когда он не играл, то очень уважительно вёл себя на тренировках. Отличный одноклубник. Он много шутит, умеет весело проводить время, у него прекрасное чувство юмора. В раздевалке он был настоящим шоуменом».

ЛУИС ДЕ ЛА ФУЭНТЕ В ФОРМЕ «СЕВИЛЬИ» | Источник: ФК «СЕВИЛЬЯ»

Де ла Фуэнте находится в прекрасной физической форме. А ведь ему 63 года!

Нельзя не отметить трансформацию внешнего вида Луиса. В молодости он был достаточно худощавым человеком, а в 63 года обладает завидным телом для любого человека его возраста. Его нынешнее физическое состояние ещё более поразительно, если учесть, что в бытность игроком он не выделялся мускулатурой.

«Работа, работа и ещё раз работа. Нужно быть дисциплинированным, много работать и временами страдать. Я бы сказал, что это моя диета. Для меня спорт — образ жизни, выходящий за рамки того, чтобы выглядеть лучше или хуже. Меня так воспитали. Занимаюсь спортом столько, сколько себя помню», — говорил де ла Фуэнте после назначения главным тренером сборной Испании.

Физические изменения связаны с травмой. Де ла Фуэнте регулярно посещал тренажёрный зал после проблем с коленом. Он хотел укрепить мышцы, чтобы избежать травм в будущем. С течением времени тренер полюбил тренажёрный зал. «Посещение тренажёрного зала — возможность расслабиться. В это время я думаю только о себе или вообще ни о чём не думаю», — утверждает де ла Фуэнте.

Луис уже выигрывал чемпионат Европы. Сначала он сделал это с юношеской сборной Испании, а потом — с молодёжной. Получится ли теперь завоевать титул с первой командой?