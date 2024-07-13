Тренер сборной Испании играл с Дасаевым. Неизвестные факты о де ла Фуэнте-футболисте

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналНе начался
тв
14.07ИспанияАнглия
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Хорватия
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Англия
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Дания
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3
Словения
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4
Сербия
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Австрия
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2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
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Румыния
34
2
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3
Словакия
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4
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2
Турция
36
3
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18:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер сборной Испании играл с Дасаевым. Неизвестные факты о де ла Фуэнте-футболисте

Луис завершил игровую карьеру в 33 года, но успел дважды победить в Ла Лиге.

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Испания — Англия, финал Евро-2024, каким футболистом был Луис де ла Фуэнте, играл вместе с Дасаевым | Источник: Чемпионат.com

14 июля — день завершения чемпионата Европы. Сборная Испании претендует на третий титул чемпиона континента в XXI веке (ранее она побеждала в 2008 и 2012 годах). Сейчас команду к успеху ведёт Луис де ла Фуэнте — тренер, которому желает победы легендарный советский вратарь Ринат Дасаев.

Де ла Фуэнте начинал в атаке. Смена позиции спасла его карьеру

Луис унаследовал любовь к футболу от своего отца. Тот всегда посещал матчи «Атлетика» из Бильбао, когда мог. Именно в этом клубе де ла Фуэнте дебютировал в Ла Лиге в 1981 году. Луис, как правило, играл на позиции левого защитника. Позднее он также выступал за «Севилью» и «Алавес». Луис прошёл через все юношеские сборные Испании, включая олимпийскую, но так и не попал в национальную команду. Во время игровой карьеры у де ла Фуэнте был другой имидж — он носил волосы и усы.

Бо́льшую часть времени Луис провёл в Бильбао. Вместе с «Атлетиком» он стал чемпионом Испании (1983, 1984), победителем Кубка Испании (1984) и Суперкубка страны (1984). Таким образом, фланговый защитник завоевал все трофеи на внутреннем уровне. Он отыграл 240 матчей в Ла Лиге, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. Кроме того, у де ла Фуэнте есть опыт выступления в еврокубках (11 — в Кубке УЕФА и три — в Кубке европейских чемпионов).

Кстати, де ла Фуэнте начинал в нападении и мечтал забивать мячи. Повезло, что в нём разглядели флангового защитника. Бывший тренер «Атлетика» Хавьер Клементе усадил бы парня в глубокий запас, не смени тот позицию. «Он много болтал и играл как дерьмо. У Луиса был сложный характер. Повезло, что рядом с ним оказались мы», — утверждал Клементе.

Луис играл в «Севилье» с Дасаевым. У испанца был серьёзный конкурент, который усадил его в запас

Почему же Дасаев называет де ла Фуэнте другом? В конце 80-х годов прошлого века советский вратарь заскочил в Испанию и подписал контракт с «Севильей». В то время в команде был де ла Фуэнте. Они отыграли в одном клубе пару лет. Позднее Дасаев занялся тренерской деятельностью в Испании, а де ла Фуэнте вернулся в Бильбао. Луис завершил карьеру в «Алавесе» и сделал это в возрасте 33 лет.

«Естественно, моя симпатия в финале Евро будет на стороне Испании. Тем более команду тренирует мой друг де ла Фуэнте, с которым мы играли два года в “Севилье”. Потом он приезжал ко мне на 50-летие. Я буду болеть за сборную Испании и за де ла Фуэнте».

Ринат Дасаев
лучший вратарь мира в 1988 году

А вот комментарий Хавьера Аскаргорты — человека, который тренировал Луиса в «Севилье»: «У меня остались очень приятные воспоминания о де ла Фуэнте. По правде говоря, забавно вспоминать о Луисе, ведь тогда у него было гораздо больше волос на голове, чем сейчас, и усы. Я удивился, когда де ла Фуэнте стал тренером, ведь в 80-е годы он не особо интересовался тактикой. Желаю Луису всего наилучшего».

Конкурентом де ла Фуэнте в «Севилье» был Маноло Хименес (позднее тоже станет тренером). В связи с этим тренеру даже приходилось ставить де ла Фуэнте на позицию опорного полузащитника. Правда, позднее Луиса всё-таки усадили в запас.

«У нас была отличная команда с большим количеством конкурентоспособных футболистов, — вспоминает Хименес. — Приход Луиса улучшил мою игру. Он постоянно поддерживал меня. Благодаря де ла Фуэнте я обрёл стабильность. Когда он не играл, то очень уважительно вёл себя на тренировках. Отличный одноклубник. Он много шутит, умеет весело проводить время, у него прекрасное чувство юмора. В раздевалке он был настоящим шоуменом».

ЛУИС ДЕ ЛА ФУЭНТЕ В ФОРМЕ «СЕВИЛЬИ» | Источник: ФК «СЕВИЛЬЯ»

Де ла Фуэнте находится в прекрасной физической форме. А ведь ему 63 года!

Нельзя не отметить трансформацию внешнего вида Луиса. В молодости он был достаточно худощавым человеком, а в 63 года обладает завидным телом для любого человека его возраста. Его нынешнее физическое состояние ещё более поразительно, если учесть, что в бытность игроком он не выделялся мускулатурой.

«Работа, работа и ещё раз работа. Нужно быть дисциплинированным, много работать и временами страдать. Я бы сказал, что это моя диета. Для меня спорт — образ жизни, выходящий за рамки того, чтобы выглядеть лучше или хуже. Меня так воспитали. Занимаюсь спортом столько, сколько себя помню», — говорил де ла Фуэнте после назначения главным тренером сборной Испании.

Источник: Reuters

Физические изменения связаны с травмой. Де ла Фуэнте регулярно посещал тренажёрный зал после проблем с коленом. Он хотел укрепить мышцы, чтобы избежать травм в будущем. С течением времени тренер полюбил тренажёрный зал. «Посещение тренажёрного зала — возможность расслабиться. В это время я думаю только о себе или вообще ни о чём не думаю», — утверждает де ла Фуэнте.

Луис уже выигрывал чемпионат Европы. Сначала он сделал это с юношеской сборной Испании, а потом — с молодёжной. Получится ли теперь завоевать титул с первой командой?

Кирилл Закатченко

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1960
Франция
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3
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Чехословакия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
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Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
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Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
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