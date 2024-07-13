«Никого нельзя упрекнуть в эгоизме». Кейн — об отношении игроков Англии на Евро-2024

«В нашей команде все движутся в одном направлении. Все стараются достичь одной цели и сражаются друг за друга. Никого нельзя упрекнуть в эгоизме. Главное — результат. И совершенно неважно, кто его принесет.



Я всегда стараюсь быть примером. Стараюсь быть лидером. И мне кажется, это удается мне лучше всего. Для меня на первом месте команда. Когда заходишь так далеко на крупном турнире, “Золотая бутса” уходит на второй план. Ты думаешь только о трофее», — приводит слова Кейна пресс-служба УЕФА.