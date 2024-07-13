Саутгейт назвал игрока сборной Англии, который, по его мнению, вырос как лидер

«Он сильно вырос как лидер. Должен сказать, что в последние несколько недель он проявлял себя особенно здорово. Он как никогда прежде осознавал ценность команды.



Из-за травм мы потеряли нескольких опытных лидеров. Таких как Хендерсон и Магуайр. Так что на плечи Кейна легло ещё больше ответственности, и он отлично справился», — приводит слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.